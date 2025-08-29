DOLAR
Türkiye: 3 Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye'nin imzaladığı 3 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin imzaladığı 3 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar, ilgili metin ve ek protokollerin onayını içeriyor.

Onaylanan anlaşma ve protokoller

Birleşmiş Milletler Sekretaryası ile yapılan düzenlemeye ilişkin karar, resmi gazetede yer aldı. Buna göre, Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) Sekretaryası arasında imzalanan ve BM Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ile personeline ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler ve Bazı Uzmanlık Kuruluşları Arasındaki 21 Ekim 1965 Tarihli Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması Hükümlerinin Gerekli Değişikliklerle Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve Personeli Hakkında 1 Yıl Süreyle Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Sekretaryası Arasında Teati Edilen Ekli Notaların" onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diğer taraftan, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında hazırlanan programlara ilişkin finansman anlaşmalarında değişiklik öngören protokoller de kabul edildi. İlk olarak, "Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen Türkiye İçin Çok Yıllı Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 27/5/2025 ve 10/6/2025 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolü" onaylandı.

Ayrıca, IPA II kapsamındaki "Çok Yıllı İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Eylem Programı"'na ilişkin finansman anlaşmasında değişiklik öngören protokolün onayı da Resmi Gazete'de yer aldı.

Yayımlanan kararlar, ilgili kurumlar nezdinde yürürlüğe girecek düzenlemeleri ve uygulama esaslarını içeriyor.

