Türkiye-AB Ekonomik Diyaloğu 6 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başlıyor

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Yeniden Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla yarın Brüksel'de düzenlenecek olan Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (HLED) toplantısı, iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin ivmelenmesini sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Altı Yıl Sonra Toplantı Düzenleniyor

2015 yılında Türkiye-AB Zirvesi'nde kurulan HLED mekanizması çerçevesinde şimdiye kadar toplamda üç toplantı yapıldı. Son toplantı ise Aralık 2024'te gerçekleştirilecek olan AB Genel İşler Konseyi toplantısında diyaloğun yeniden başlatılması kararıyla resmi hale getirildi.

Toplantının Detayları

Yarınki toplantıda açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Ekonomi ve Verimlilik Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos gerçekleştirecek. Toplantının, Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlaması bekleniyor.

İki Ana Bölümden Oluşacak

Toplantı iki ana bölümden oluşacak. İlk bölümde, bakanlar düzeyinde Türkiye ve AB'nin makroekonomik durumları, rekabetçilik alanında atılabilecek adımlar ve yapısal reformlar ele alınacak. Bu oturuma, Bakan Şimşek ve Komiser Dombrovskis eş başkanlık edecek.

İkinci bölümde ise Türkiye ve AB iş dünyasının önde gelen temsilcileri, bakanlar ve komiserlerle yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirecek. Toplantılara Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi büyük finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de katılacak.

Gelecek İçin Stratejik İşbirlikleri

Bakan Şimşek, toplantının yeniden başlamasını çok değerli bir adım olarak gördüğünü belirtirken, Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik bir hedef olduğunu vurguladı. Türkiye’nin ihracatının yaklaşık %42’sinin AB ülkelerine yapıldığını belirten Şimşek, ülkeler arası işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve iş insanları ile öğrencilere vize kolaylığı sağlanması, Türkiye-AB işbirliği açısından önemli fırsatlar sunmaktadır" diyen Şimşek, ülkesinin sahip olduğu yetkinliklerle daha güçlü bir işbirliğine açık olduklarını ifade etti.