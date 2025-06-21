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Türkiye Acil Tıp Derneği'nden Afet Okulu Eğitimlerinin İlk Etabı Tamamlandı

Türkiye Acil Tıp Derneği'nin 'Afet Okulu' projesinin birinci etabı başarıyla tamamlandı. Eğitimler, sağlık çalışanlarının afet yönetimindeki yetkinliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 17:39
Türkiye Acil Tıp Derneği'nden Afet Okulu Eğitimlerinin İlk Etabı Tamamlandı

Afetlere Hazırlıkta Önemli Bir Adım

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), afetlere hazırlık kapasitesini artırmak ve afet yönetimi konusundaki güncel bilgileri paylaşmak amacıyla başlattığı 'TATD Afet Okulu' projesinin birinci etabının tamamlandığını duyurdu.

10 şehirde gerçekleştirilen, teorik sunumlar, pratik uygulamalar ve senaryo bazlı tatbikatların yer aldığı eğitimler, Ankara'da organize edilen bir kapanış toplantısıyla sona erdi.

Sağlık Çalışanları İçin Hayati Eğitimler

TATD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil, afetlerle mücadele eden sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla Afet Okulu'nun kurulduğunu vurguladı. Erbil, "Afet anında değil, afet öncesinde hazırlıklı olmanın hayat kurtardığını" belirtti.

Eğitimlerin, sağlık çalışanları ile yerel yöneticiler, UMKE, 112 acil çağrı, itfaiye ve sivil toplum kuruluşları ile ortak senaryolar ve akıl birliği ile gerçekleştirildiğini ifade etti. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen TATD, o sabah acil tıp uzmanlarının verdiği mücadele ile afet yönetiminde organizasyon, liderlik ve koordinasyonun önemini bir kez daha görmüş oldu.

Gerçek Senaryolar Üzerinden Öğrenme

Erbil, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Van, Kocaeli, Samsun, Antalya, Bursa ve Ankara gibi şehirlerde gerçek senaryolar üzerinden çalıştıklarını belirterek, "Triyaj sorunlarını, koordinasyon problemlerini, iletişim engellerini bizzat yaşadık ve çözümlerini birlikte ürettik," dedi.

Çok Paydaşlı Bir Eğitim Modeli

TATD Afet Okulu Proje Koordinatörü Doç. Dr. Funda Karbek Akarca ise, dernek olarak üç aşamalı ve çok paydaşlı bir afet okulu tasarladıklarını açıkladı. Akarca, "7 bölgeyi kapsayacak şekilde 10 şehirde, gerçek afet riski altındaki bölgelerde kurslar düzenledik. Uygulamalar, simülasyonlar ve ortak çözüm arayışları gerçekleştirildi," dedi.

Acil Tıp Profesyonellerinin Gelişimi İçin Değerli Bir Fırsat

TATD Afet Okulu'na katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gültekin Kadı, eğitimlerin mesleki gelişimini artırdığına inandığını belirtti. 3 gün süren eğitimlerin teorik sunumlar ve pratik uygulamaları içerdiğini ifade eden Kadı, "Afetlerin Türkiye'nin gerçeği olduğunu ve eğitimlerin bu gerçek karşısında hem bilgi hem müdahale reflekslerimizi taze tutmak adına önemli olduğunu" vurguladı.

Türkiye Acil Tıp Derneğince (TATD), afetlere hazırlık kapasitesini artırmak ve afet yönetimi...

Türkiye Acil Tıp Derneğince (TATD), afetlere hazırlık kapasitesini artırmak ve afet yönetimi konusundaki güncel bilgileri paylaşmak amacıyla hayata geçirilen "TATD Afet Okulu" projesinin birinci etabı Ankara'da bir otelde tamamlandı.

Türkiye Acil Tıp Derneğince (TATD), afetlere hazırlık kapasitesini artırmak ve afet yönetimi...

Türkiye Acil Tıp Derneğince (TATD), afetlere hazırlık kapasitesini artırmak ve afet yönetimi konusundaki güncel bilgileri paylaşmak amacıyla hayata geçirilen "TATD Afet Okulu" projesinin birinci etabı Ankara'da bir otelde tamamlandı.

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