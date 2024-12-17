Türkiye Adalet Akademisi İçin Güçlendirme Kanun Teklifi TBMM Gündeminde

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve Türkiye Adalet Akademisi'nin yapısını güçlendirecek olan yeni kanun teklifi, bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde hazırlanan teklifle, Akademinin teşkilat yapısına ve görev sorumluluklarına dair önemli düzenlemeler yapılacak. Teklifin detaylarına göre, hakim ve savcı yardımcılarına eğitim veren Akademinin idari yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, Akademi bünyesinde bir Eğitim Kurulu oluşturulacak. Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili kararlar bu kurul tarafından alınacak. Kurul, yargı alanındaki kurumların temsilcilerinden oluşacak ve eğitim standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapacak.

Teklif kapsamında, Hukuk Araştırmaları Merkezi de kurulacak. Bu merkez, hukuk ve adalet alanında araştırmalar yaparak bilimsel çalışmalar yürütmeyi hedefleyecek.

Son olarak, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne yönelik bazı düzenlemelerin de teklifte yer alacağı öne sürülüyor.