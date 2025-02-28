Türkiye-Afrika Medya Forumu'nda Stratejik İletişim ve Kamu Diplomasisi Tartışıldı

Türkiye-Afrika Medya Forumu'nda stratejik iletişim ve kamu diplomasisi konuları derinlemesine ele alındı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 20:07
Türkiye-Afrika Medya Forumu'nda Stratejik İletişim ve Kamu Diplomasisi Tartışıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye-Afrika Medya Forumu', kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konularını mercek altına aldı. Forum, İstanbul'da bir otelde "Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim: Ortak Vizyon Çerçevesinde İş Birliği İmkanları" başlıklı oturumla gerçekleştirildi. Oturumun moderatörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç üstlendi.

Panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Kapsayıcı Toplum Enstitüsü Genel Müdürü Daryl Swanepoel, Leicester Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İdil Osman, Senegal Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Momar Diouf ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Afrika Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mürsel Bayram konuşmacı olarak yer aldı.

Doç. Dr. Özdemir, son dönemlerde özellikle Afrika'da yaşanan iletişim dönüşümünü vurgulayarak, "Bu yeni düzen, ülkelerin kendilerini yeniden tanımladıkları, uluslararası sistemi yeniden kurguladıkları ve çağın gerekliliklerine yeniden adapte oldukları bir eksene oturtur." dedi. Afrika ülkelerinin stratejik iletişim faaliyetlerinin ciddi bir dönüşüm geçirdiğine dikkat çeken Özdemir, dezenformasyonla mücadelenin önemini vurguladı.

Kapsayıcı Toplum Enstitüsü Genel Müdürü Daryl Swanepoel ise, kamu diplomasisinin yanlış anlamaları azaltma ve duygusal bağları yönetme açısından olağanüstü önem taşıdığını söyledi. Sosyal medyanın iletişimdeki dönüşümdeki rolüne değinen Swanepoel, sağlam bilgi akışının sağlanması için işbirliğini artırma gerekliliğini ifade etti.

Dr. İdil Osman, Türkiye'nin kamu diplomasisi girişimlerinin tanıtılmasının gerekliliğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin insan odaklı eşsiz bir yaklaşımı var; bu da Afrika kıtasında insan sermayesini geliştirmek istiyor mesajını veriyor." şeklinde konuştu. Osman, Afrika'nın olumsuz klişelerle tanınmasının sömürgeci bir zihniyete hizmet ettiğini belirterek, medyanın anlatım tarzının değişimine vurgu yaptı.

Senegal Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Momar Diouf, ortak vizyon inşasının önemini ve Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğinin ortak çıkarları kapsaması gerektiğini ifade etti. Doç. Dr. Mürsel Bayram ise, Afrika'daki pozitif Türk imajının Türkiye'nin kamu diplomasisi ve stratejik iletişim alanlarındaki anlamlı başarıyı gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Forumu"nda kamu...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Forumu"nda kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konuşuldu. İstanbul'da bir otelde gerçekleşen forumun "Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim: Ortak Vizyon Çerçevesinde İş Birliği İmkanları" başlıklı oturumuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir de katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Forumu"nda kamu...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Forumu"nda kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konuşuldu. İstanbul'da bir otelde gerçekleşen forumun "Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim: Ortak Vizyon Çerçevesinde İş Birliği İmkanları" başlıklı oturumuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir de katıldı.

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