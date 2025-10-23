Türkiye-Afrika Yatırımları: Afrikalı İş İnsanlarından Türk Yatırımcılara Çağrı

GÜLSÜM İNCEKAYA/BEN AMED AZİZE ZOUGMORE - Fildişi Sahili ve Gine iş dünyası temsilcileri, 16-17 Ekim'de düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) kapsamında Türkiye ile ekonomik işbirliği fırsatlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Fildişi Sahili'nden çağrı

Fildişi Sahili Mimarlar Odası Başkanı Joseph Amon, Afrika'nın inşaat ve mimarlık alanında hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi. Gelecek yıllarda kıtanın dünyanın en kalabalık bölgesi olacağını belirten Amon, "Afrika hızla gelişiyor ve inşa ediliyor. Bu nedenle hem insan kaynağı hem malzeme hem de endüstriyel kapasiteye ihtiyaç var." dedi.

Amon, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında kurulacak işbirliğinin kıtanın kalkınması açısından son derece stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı ve Türk yatırımcılara seslendi: "Teknik ve operasyonel gereksinimlerimiz var. Türkiye'nin inşaat sektöründeki deneyimi, teknolojik altyapısı ve üretim kabiliyeti, kıtanın gereksinimleriyle örtüşüyor. Türk sanayicilerle kurulacak ortaklıklar, üretim ve bilgi paylaşımında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir."

Amon, Türk firmalarıyla iletişimde dil sorunu gibi küçük engellerin bulunduğunu ancak bunların hızla aşılabileceğinin altını çizdi ve şunları söyledi: "Bizim için asıl önemli olan teknoloji ve bilgi transferi. Bugünün üretim modellerini Afrika’ya taşımak bir meydan okuma ama aynı zamanda büyük bir fırsat. Bu süreci Türkiye ile birlikte yönetebiliriz."

Amon, Türk sanayicileri kasım ayında Abidjan kentinde düzenlenecek Archibat fuarına davet ederek, "Bu fuar, ilk temasların somut işbirliklerine dönüşmesi için bir fırsat olacak." diye konuştu.

Gine'den yatırım daveti

Gine Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Odası Ulusal Başkanı Mamadou Balde, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun Türkiye ile Gine arasındaki ekonomik ilişkileri canlandırması açısından önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti. Balde, "Afrika bugün iş fırsatlarının merkezi haline geldi. Gine ise bu fırsatların en yoğun olduğu ülkelerden biri. Türkiye ve Afrika, karşılıklı sorumluluklarını yerine getirirse ticaret ve yatırım alanlarında büyük ilerleme sağlanabilir." dedi.

Balde, görüşmelerin umut verici olduğunu vurgulayarak, "Türk Ticaret Bakanlığı ve DEİK ile yapılan görüşmeler bizim için umut vericiydi. Forumun ardından ülkeme, Türkiye ile ilişkileri geliştirme kararlılığıyla dönüyorum." ifadelerini kullandı.

Gine, Matam Ticaret Odası temsilcisi Mariama Sow da Türk yatırımcıların son yıllarda Gine’ye olan ilgisinin arttığını söyledi. Sow, "Gine'de tarım ve madencilik alanlarında büyük potansiyel var. Türk yatırımcıların bu alanlara ilgisi bizi sevindiriyor. Ortaklıkların güvene ve somut sonuçlara dayanması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Sow, iki ülke arasında vize süreçlerinde bazı zorluklar yaşandığına değinerek, "Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkiler 'kazan-kazan' temeli üzerinde gelişiyor. Gine, kapılarını tüm yabancı yatırımcılara açıyor, özellikle de profesyonel ve kaliteli hizmet sunan tüm Türk yatırımcılara, Gine kapılarını açmış durumda. (TABEF) İkili ilişkiler kapsamında Türk yatırımcılar için Afrika ve özellikle Gine'yi tanıma fırsatı oluştu." ifadelerini kullandı.

