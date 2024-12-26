Türkiye Ağustos 2024'te Tarihi Takas Operasyonuna İmza Attı

Ağustos 2024'te Türkiye'nin Gündemindeki Önemli Gelişmeler

Türkiye, Ağustos 2024 itibarıyla uluslararası alanda geniş yankı uyandıran en büyük takas operasyonuna imza attı. 7 ayrı ülkenin cezaevlerinde bulunan 26 kişinin başında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile gerçekleştirilen karşılıklı takasın detayları, dikkat çekici gelişmelerle doluydu.

Büyük Takas Operasyonu

1 Ağustos'ta Ankara'da yapılan operasyonda, ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam yedi uçak görev aldı. Operasyon sonucu Türkiye'ye nakledilen 26 kişinin arasında, The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, eski ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger ve Rus muhalif İlya Yaşin yer aldı. Buna ek olarak, iki çocuk da dahil olmak üzere, **10 kişi Rusya'ya**, **13 kişi Almanya'ya**, ve **3 kişi ABD'ye** gönderildi.

Uluslararası Yankılar

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, operasyonla ülkelerine dönenleri havalimanında karşıladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Biden, rehine takasının düzgün bir şekilde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret dolayısıyla Erdoğan’a teşekkür etti. Bunun yanı sıra, Moskova’ya dönenler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından karşılandı.

Diğer Önemli Gelişmeler

Ağustos ayı boyunca Türkiye'de gerçekleşen diğer önemli olaylardan biri, TBMM Genel Kuruluna hitap için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmeydi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef aldığını belirterek, bazı Batılı ülkelerin sessiz kalmasını eleştirdi.

Ayrıca, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları, günler sonra trajik bir şekilde sona erdi; Narin'in ölü bulunması ülke gündeminin önemli bir maddesi oldu.

Öne Çıkan Olaylar

1 Ağustos: Takas operasyonu gerçekleşti, 26 kişi Türkiye'ye transfer edildi.

Takas operasyonu gerçekleşti, 26 kişi Türkiye'ye transfer edildi. 2-10 Ağustos: Terörle mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Terörle mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar düzenlendi. 14 Ağustos: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin konulu olağanüstü toplantıyı izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin konulu olağanüstü toplantıyı izledi. 30 Ağustos: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu diploma alma törenine katıldı.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki stratejik hamleleri ve iç politika dinamikleri açısından büyük önem taşımaktadır.