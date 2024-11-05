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Türkiye, Avrupa'da Dezenformasyonla Mücadele İçin Toplandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Budapeşte'de dezenformasyonla mücadeleyi ele aldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:41
Türkiye, Avrupa'da Dezenformasyonla Mücadele İçin Toplandı

Budapeşte'de Dezenformasyonla Mücadele Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Avrupa'da Dezenformasyonla Mücadele: Dirençli ve Güvenli Bir Geleceğin İnşası" konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Fahrettin Altun'un Açıklamaları

Toplantıda katılımcılara video mesajla hitap eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dirençli ve güvenli bir gelecek inşa etmenin sağlıklı bir iletişim zemini oluşturmakla mümkün olduğunu vurguladı.

Altun, iletişimin kaybolmasının dezenformasyon riskini artıracağını belirterek, "Zira iletişim yitirilirse, ortadan kalkarsa, iletişimin zemini kaybolursa adına dezenformasyon denen son derece büyük bir risk, büyük bir tehlike ortaya çıkar." şeklinde konuştu.

Dijital Çağın Zorlukları

Dezenformasyonun dijital çağın en büyük meydan okumalarından biri olduğunu kaydeden Altun, yalan haberlerin gerçeğe oranla %70 daha fazla etkileşim aldığını belirtti. Ayrıca, Avrupa nüfusunun %70'inin düzenli olarak dezenformasyona maruz kaldığını ifade etti.

Türkiye'nin Dezenformasyonla Mücadele Yaklaşımı

Altun, birçok ülkenin dezenformasyonun toplumsal etkilerini azaltmak için önlemler aldığını hatırlatarak, Avrupa Birliği tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Dezenformasyonla Mücadele Eylem Planı ve Avrupa Dijital Medya Gözlemevi'nin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dezenformasyonla mücadeleyi öncelikli politika alanı olarak belirlediğini vurgulayan Altun, "Bizler Türkiye olarak; olguların yerini algıların, hakikatin yerini yalanların almasına karşı kararlı bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası İşbirliği ve Dayanışma

Altyapıların kurulmasıyla teyit edilmemiş bilgilerin doğru halinin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Altun, dijital çağın getirdiği sorunların çözümünün bölgesel ve küresel işbirliğini gerektirdiğini ifade etti.

Altun, Türkiye'nin dezenformasyonla küresel mücadeleye katkı sunmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Avrupa'da...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Avrupa'da Dezenformasyonla Mücadele: Dirençli ve Güvenli Bir Geleceğin İnşası" yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıda katılımcılara video mesajla hitap etti.

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