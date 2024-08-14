Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Yeni Eğitim Yılına Hazır

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, İlk Öğrencilerini Karşılamaya Başlıyor

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin (TAÜ) yeni eğitim-öğretim yılına hazır olduğunu duyurdu. Amrullayev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim işbirliğinin bu üniversite ile daha da güçleneceğini belirtti.

Eğitim Faaliyetleri ve İşbirlikleri

TAÜ, Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile birlikte, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Hacettepe Üniversitesi’nin katkılarıyla eğitim verecek. Amrullayev, bu yıl ODTÜ desteğiyle bilgisayar mühendisliği, İTÜ ile endüstri mühendisliği ve Hacettepe Üniversitesi desteğiyle gıda mühendisliği alanlarında eğitimlerin başlayacağını kaydetti.

Gençlere Çağrı

Bakan Amrullayev, gençleri bu önemli projeden faydalanmaya davet ederek, "Ülkemize ve eğitimimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kuruluş Süreci

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kuruluşuna dair mutabakat zaptı, 19 Şubat 2024’te Ankara’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla imzalanmıştı.