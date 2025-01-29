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Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan Tarihi Ankara Bildirisi: Yeniden İnşa ve İkili İlişkiler Vurgusu

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan, Ankara'da imzaladıkları bildiri ile Karabağ'daki yeniden inşa çalışmalarına destek verdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:21
Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan Tarihi Ankara Bildirisi: Yeniden İnşa ve İkili İlişkiler Vurgusu

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan Ortak Ankara Bildirisi

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında düzenlenen ikinci üçlü mekanizma toplantısının sonunda, ortak olarak yayımlanan Ankara Bildirisi, bölgesel işbirliği açısından tarihi bir adım olarak öne çıktı.

Bakanların Katılımıyla Gerçekleşen Toplantı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un katılımı ile Ankara'nın JW Marriott Otel'inde gerçekleştirilen toplantının bildirisinde, ülkeler arasındaki stratejik ortaklık ve karşılıklı saygı ön plana çıkartıldı.

Bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) prensipleri doğrultusunda, egemenlik ve toprak bütünlüklerine olan destek vurgulandı. Ülkeler arasındaki ticaret, yatırım ve ulaştırma alanlarında ortak projelerin geliştirilmesine olan önem de belirtildi.

Orta Koridor ve TRACECA'nın Rolü

Orta Koridor’un artırılmasının önemine değinilen bildiride, Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) üzerinden sağlanacak işbirlikleri ile transit potansiyelinin yükseltilmesi hedeflendiği kaydedildi.

Yeniden İhaç ve Yatırım Vurgusu

Bildiri, Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinde altyapı ve insani mayın temizleme dahil yeniden inşa çalışmalarına destek verilmesinin önemini vurguladı. Üç ülke, bu süreçte Azerbaycan’ın yüklerinin taşınması için gereken yardımları sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

İki Devletli Çözüm Çağrısı

Bildiride, Gazze’deki saldırılar ve şiddetin son bulması için tüm taraflara ateşkes çağrısı yapıldı. Ayrıca, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti için iki devletli çözüm prensibi dile getirildi.

Gelecek Toplantı ve İşbirliği İfadeleri

Toplantıyı organize eden Türk tarafına minnettarlıklarını belirten Azerbaycan ve Özbek tarafları, üçüncü üçlü toplantının Azerbaycan'da gerçekleştirilmesine karar verdi.

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