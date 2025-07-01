Türkiye, Balkanlar'daki İstikrarın Temel Unsuru

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye'nin Balkanlar'daki istikrarın ana unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Arnavutluk'ta temaslarda bulunmak üzere başkent Tiran'a gelen Oktay, gezisinin ikinci gününde Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani tarafından kabul edildi.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Oktay, Hasani ile yapılan görüşmenin son derece verimli geçtiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretine ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyaretine değinen Oktay, bu karşılıklı ziyaretlerin iki ülkenin güçlü ilişkilerini ortaya koyduğunu belirtti.

Oktay, Balkanlar'daki devam eden sorunlara da işaret ederek, "Türkiye, Balkanlar'daki istikrarın ana unsurlarından biridir. Cumhurbaşkanımızın, bölgedeki tüm Devlet Başkanlarıyla olan ilişkileri, bölgede ve Balkanlar'daki istikrarın sağlanmasında çok ciddi bir etken. Biz de parlamenter diplomasi boyutunda, hükümetler nezdinde devam eden çalışmaları bir üst aşamaya götürmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te İstikrar Görüşmeleri

Hasani ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında Sırbistan-Kosova diyaloğuna da değindiklerini aktaran Oktay, Bosna Hersek'te istikrarın korunmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Ayrıca, Türkiye-Arnavutluk ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine ulaştığını, ancak hedeflerinin 2 milyar dolar olduğunu belirtti ve Türk iş insanlarına Arnavutluk'a yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Tiran'daki tarihi Ethem Bey Camisi'nin, Türkiye'nin Arnavutluk ile akrabalık bağlarının somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Oktay, Türklerin kendilerini Arnavutluk'ta yabancı hissetmediğini, Türk turistlerin de bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Bu arada, Fuat Oktay, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) ait New York Üniversitesi'ni de ziyaret etti. Burada, TMV Arnavutluk yönetimi ve akademisyenleriyle görüşüp, vakfın ülkedeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Arnavutluk'ta temaslarda bulunmak üzere başkent Tiran'a gelen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (ortada) ile beraberindeki heyet ziyaretin ikinci gününde, Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani tarafından kabul edildi. Oktay, görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk'ta temaslarda bulunmak üzere başkent Tiran'a gelen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (ortada) ile beraberindeki heyet ziyaretin ikinci gününde, Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani tarafından kabul edildi. Oktay, görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.