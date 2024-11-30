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Türkiye-Belçika İş Gücü Anlaşması'nın 60. Yılı Brüksel'de Kutlandı

Brüksel'de Türkiye-Belçika İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılı törenle kutlandı. Etkinlikte müzik ve lezzetler ön plandaydı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 00:24
Türkiye-Belçika İş Gücü Anlaşması'nın 60. Yılı Brüksel'de Kutlandı

Türkiye-Belçika İş Gücü Anlaşması'nın 60. Yılı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye-Belçika İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılını kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Belçika'da Türkçe yayın yapan SkyLive Radyo tarafından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteği ile organize edildi.

Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim'in Açıklamaları

Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türklerin Belçika'ya göçünün 50. yılını kutladıkları dönemde de Brüksel'de görevli olduğunu hatırlatarak, "Şimdi Başkonsolos olarak 60. yılda da Belçika’da bulunuyorum. Nice on yıllara, 60 yıllara." ifadelerini kullandı.

Ödüller ve Müzik Performansları

Etkinlikte, Brüksel'in tarihi meydanında Belçika mutfağından lezzetler sunan ödüllü restoran Ommegang'ın yöneticisi Cemil Soysala plaket takdim edildi. Soysal, plaket kabulünde, "Yeni yollar çizmiş olsak da kökenlerimi hiçbir zaman unutmadık. Başarımı bugün kökenlerimden aldığım cesaret ve Belçika’nın bana sunduğu imkanlara borçluyum. Genç nesillere de seslenmek istiyorum. Kökenlerinizle gurur duyun ve hayallerinizin peşinden gidin." dedi.

Başkonsolos Sevim'in plaket verdiği ilk nesil Türklerden saz üstadı İsmail Erdoğdu ise Türk toplumu arasında ünlenmiş "Şarbonaz" isimli eserini seslendirdi.

Etkinlikteki Katılımcılar

Etkinliğe Saint-Josse Belediyesi Başkanı Emir Kır ve Belçika Türk toplumundan çeşitli temsilciler katıldı. Yerel müzisyenler Burak Arslan, Erdoğan Süer ve Anatolian Harmony Ensemble grubu, Türkçe eserler seslendirirken, Artvin yöresine ait folklor gösterisi sergilendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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