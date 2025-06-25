DOLAR
39,75 -0,06%
EURO
46,31 -0,48%
ALTIN
4.259,94 -0,05%
BITCOIN
4.272.866,6 0,28%

Türkiye, Bosna Hersek'in Savunmasına 4 Kirpi II Zırhlı Araçla Destek Verdi

Türkiye, Bosna Hersek'e 4 adet Kirpi II zırhlı araç teslim etti. Törende iki ülke arasındaki askeri işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 15:05
Türkiye, Bosna Hersek'in Savunmasına 4 Kirpi II Zırhlı Araçla Destek Verdi

Türkiye'den Bosna Hersek'e Askeri Destek

Türkiye, Bosna Hersek ordusuna 4 adet Kirpi II zırhlı araç teslim etmek üzere tören düzenledi. Tören, başkent Saraybosna'daki Rajlovac semtinde bulunan Bosna Hersek Askeri Kışlası'nda gerçekleştirildi ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, BMC temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.

Törende Önemli Açıklamalar

Bakan Helez, Türkiye'nin sağladığı desteğin kritik önem taşıdığını belirterek, "Bugün aldığımız Kirpi II, dünyadaki en iyi zırhlı personel taşıyıcısıdır. Uluslararası testlerde bir numara seçilmiştir." dedi. Geçmişte, Bosna Hersek ordusuna teslim edilen askeri ekipmanların eskimiş olduğunu ifade eden Helez, "Bugün aldığımız şey, yeni üretilmiş ve tamamen yenidir." şeklinde konuştu.

Ayrıca, Türkiye'den alınacak Bayraktar TB2 insansız hava araçları için sürecin devam ettiğini vurgulayan Helez, Türkiye'nin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri için en önemli ortak olduğunu söyledi.

Büyükelçi Akseki'den Destek Mesajları

Büyükelçi Akseki de, Türkiye'nin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına büyük önem verdiğini ifade etti. Akseki, "Bu araçlar yüzde 100 Türk savunma sanayi ürünüdür. Mayına karşı korumalıdır, pusuya karşı dayanıklıdır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisinin büyük bir atılım gerçekleştirdiğine de dikkat çeken Akseki, "Biz bu çerçevedeki desteğimizi dost ve kardeş Bosna Hersek'e sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Protokol İmzalandı

Törende, Bakan Helez ile BMC yetkilisi Erdem Can Özdemir arasında araçların teslimi için protokol imzalandı. Tören sonrası, katılımcılar 4 adet Kirpi II zırhlı aracını inceledi.

Türkiye'den gönderilen ve Bosna Hersek ordusuna teslim edilen 4 adet Kirpi II zırhlı araç için...

Türkiye'den gönderilen ve Bosna Hersek ordusuna teslim edilen 4 adet Kirpi II zırhlı araç için tören düzenlendi. Başkent Saraybosna'daki Rajlovac semtinde bulunan Bosna Hersek Askeri Kışlası'nda gerçekleştirilen törene Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez (sağ 2), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağ 3), Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Murat Kul (sağda), BMC temsilcisi Erdem Can Özdemir de (sağ 4) katıldı.

Türkiye'den gönderilen ve Bosna Hersek ordusuna teslim edilen 4 adet Kirpi II zırhlı araç için...

Türkiye'den gönderilen ve Bosna Hersek ordusuna teslim edilen 4 adet Kirpi II zırhlı araç için tören düzenlendi. Başkent Saraybosna'daki Rajlovac semtinde bulunan Bosna Hersek Askeri Kışlası'nda gerçekleştirilen törene Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez (sağ 2), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağ 3), Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Murat Kul (sağda), BMC temsilcisi Erdem Can Özdemir de (sağ 4) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Özgür Özel: 'CHP İktidarında AB'ye Hızla Tam Üye Olacağız'
3
Kıssaların Derin Anlamı: Prof. Dr. Lütfi Arslan'dan Önemli Açıklamalar
4
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
5
Batman'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretim Görevlisi Akgönül Ankara'da Defnedildi
6
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı
7
Tekirdağ'da Karaya Oturan Geminin Kurtarma Çalışmalarına Devam Edilecek

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor