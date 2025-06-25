Türkiye, Bosna Hersek'in Savunmasına 4 Kirpi II Zırhlı Araçla Destek Verdi

Türkiye'den Bosna Hersek'e Askeri Destek

Türkiye, Bosna Hersek ordusuna 4 adet Kirpi II zırhlı araç teslim etmek üzere tören düzenledi. Tören, başkent Saraybosna'daki Rajlovac semtinde bulunan Bosna Hersek Askeri Kışlası'nda gerçekleştirildi ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, BMC temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.

Törende Önemli Açıklamalar

Bakan Helez, Türkiye'nin sağladığı desteğin kritik önem taşıdığını belirterek, "Bugün aldığımız Kirpi II, dünyadaki en iyi zırhlı personel taşıyıcısıdır. Uluslararası testlerde bir numara seçilmiştir." dedi. Geçmişte, Bosna Hersek ordusuna teslim edilen askeri ekipmanların eskimiş olduğunu ifade eden Helez, "Bugün aldığımız şey, yeni üretilmiş ve tamamen yenidir." şeklinde konuştu.

Ayrıca, Türkiye'den alınacak Bayraktar TB2 insansız hava araçları için sürecin devam ettiğini vurgulayan Helez, Türkiye'nin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri için en önemli ortak olduğunu söyledi.

Büyükelçi Akseki'den Destek Mesajları

Büyükelçi Akseki de, Türkiye'nin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına büyük önem verdiğini ifade etti. Akseki, "Bu araçlar yüzde 100 Türk savunma sanayi ürünüdür. Mayına karşı korumalıdır, pusuya karşı dayanıklıdır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisinin büyük bir atılım gerçekleştirdiğine de dikkat çeken Akseki, "Biz bu çerçevedeki desteğimizi dost ve kardeş Bosna Hersek'e sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Protokol İmzalandı

Törende, Bakan Helez ile BMC yetkilisi Erdem Can Özdemir arasında araçların teslimi için protokol imzalandı. Tören sonrası, katılımcılar 4 adet Kirpi II zırhlı aracını inceledi.

Türkiye'den gönderilen ve Bosna Hersek ordusuna teslim edilen 4 adet Kirpi II zırhlı araç için tören düzenlendi. Başkent Saraybosna'daki Rajlovac semtinde bulunan Bosna Hersek Askeri Kışlası'nda gerçekleştirilen törene Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez (sağ 2), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağ 3), Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Murat Kul (sağda), BMC temsilcisi Erdem Can Özdemir de (sağ 4) katıldı.

Türkiye'den gönderilen ve Bosna Hersek ordusuna teslim edilen 4 adet Kirpi II zırhlı araç için tören düzenlendi. Başkent Saraybosna'daki Rajlovac semtinde bulunan Bosna Hersek Askeri Kışlası'nda gerçekleştirilen törene Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez (sağ 2), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki (sağ 3), Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Murat Kul (sağda), BMC temsilcisi Erdem Can Özdemir de (sağ 4) katıldı.