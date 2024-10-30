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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Meksika ve Kolombiya'da Kutlandı

Meksika ve Kolombiya, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 08:10
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Meksika ve Kolombiya'da Kutlandı

Meksika ve Kolombiya'da Kutlamalar

Meksika'nın başkenti Meksiko ve Kolombiya'nın başkenti Bogota, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü etkinliklerle kutladı. Her iki ülkede de diplomatik misyon temsilcileri ve yerleşik Türk vatandaşlarının katılımıyla resepsiyonlar düzenlendi.

Meksiko'daki Kutlama

Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Murat Salim Esenli, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 101. yılını, vatandaşlarımız, yönetim ve parlamentodan Meksikalı dostlarımız, iş insanları, sanat ve akademik çevre ile beraber büyük bir coşkuyla kutladık," diyerek sevincini ifade etti.

Bogota'daki Anma

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ise, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz," şeklinde bir açıklamada bulundu.

Özel Bayrak Töreni

Bu arada, Bogota'daki simgelerden Salitre Magico eğlence parkında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türk Bayrağı göndere çekildi.

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