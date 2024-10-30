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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Moskova'da Kutlandı

Moskova'da düzenlenen resepsiyon ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı coşkuyla anıldı. Büyükelçi Tanju Bilgiç önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 01:59
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 01:59
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Moskova'da Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Yılı Moskova’da Kutlandı

Rusya'nın başkenti Moskova, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlayan özel bir resepsiyona ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından düzenlendi.

Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten Önemli Mesajlar

Etkinlikte, Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Rus resmi temsilcisi Aleksandr Pankin davetlilere seslendi. Bilgiç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. "Türkiye Cumhuriyeti, şehitlerimizin kanıyla kuruldu ve kalacaktır" diyerek bu saldırıda gösterilen dayanışma için Rusya’ya teşekkür etti.

Yüzyıllık İlişkilerin Anlamı

Bilgiç, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı sonrası büyük özverilerle kurulduğunu vurgulayarak, bu tarihin Türk milleti için özgürlüğün müjdelenmesi anlamına geldiğini ifade etti. "Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki desteği, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdi" şeklinde konuştu.

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı’ndan Destek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, Türkiye'nin dünya sahnesindeki konumunu ve barışa verdiği önemi öne çıkardı. İki ülke arasında sürekli gelişen ilişkilerin önemine dikkat çekerken, zorluklar karşısında işbirliklerinin arttığını belirtti.

Geleneksel İkramlar ve Hediye Kitaplar

Etkinlikte Gaziantep mutfağından lezzetlerin sunulduğu, Türk müziğinden eserlerin seslendirdiği bir atmosfer oluşturuldu. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabı ve Türkiye’nin sembollerinin yer aldığı kitapçık, yabancı diplomatik misafirlere hediye edildi.

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