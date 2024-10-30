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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Washington'da Coşkuyla Kutlandı

ABD'nin başkenti Washington'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı resepsiyonla kutlandı. Büyükelçi Önal önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 05:42
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 05:42
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Washington'da Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Yılı Resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington, D.C.'de düzenlenen özel bir resepsiyon ile kutlandı. Etkinlikte, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önemli bir rol üstlendi.

Katılımcılar ve Etkinlik Başlangıcı

Büyükelçi Sedat Önal, Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Resepsiyon sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı ile ilgili video mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

Büyükelçi Önal'ın Konuşması

Büyükelçi Önal, Cumhuriyet'in kuruluşunda Türk halkının gösterdiği fedakarlığa dikkat çekerek tüm şehitleri rahmetle andı. Önal, "Cumhuriyet'le birlikte sadece bağımsızlığımız için ortaya koyduğumuz milli mücadeleyi sonuçlandırmadık, aynı zamanda bugünkü kimliğimizin temel unsurlarını belirleyen ülkemizin ve sistemimizin düşünsel ve kurumsal altyapısını kurduk." şeklinde konuştu.

Güçlü Bir Cumhuriyet Mesajı

Büyükelçi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, Cumhuriyet'in 101. yılında daha güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. Türkiye'nin zorlu coğrafyasında barış için mücadele ettiğine ve güçlü bir şekilde dimdik ayakta durduğuna vurgu yaptı.

Türkiye-ABD İlişkileri

Önal, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine işaret ederek, hangi yönetim gelirse gelsin Türkiye'nin bu yönetimle iş birliği yapma kararlılığını sürdüreceğini belirtti.

Türk Mutfağından Lezzetler

Resepsiyona katılan konuklara, Türk mutfağından çeşitli lezzetler sunulurken, etkinlik büyük bir coşku ile devam etti.

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