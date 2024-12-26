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Türkiye'de 2024 Ocak Ayının Gözlemlenen Gelişmeleri

Yeni yılın ilk ayında Türkiye'de önemli askeri operasyonlar, uzay misyonu ve siyasi gelişmeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:00
Türkiye'de 2024 Ocak Ayının Gözlemlenen Gelişmeleri

Türkiye'de 2024 Ocak Ayında Yaşanan Önemli Olaylar

2024 yılına girerken Türkiye, Ocak ayında irili ufaklı pek çok önemli gelişmeye tanık oldu. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde düzenlenen terörle mücadele harekatları, uzay misyonu ve siyasi alandaki gelişmeler öne çıktı.

Şehitler ve Güvenlik Operasyonları

Yeni yılın ikinci haftasında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 29 hedefi imha etti ve 24 saatte 57 teröristi etkisiz hale getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik toplantısında yaptığı açıklamada, "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İlk Astronotu

Ocak ayındaki önemli bir diğer gelişme ise Türkiye'nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı ile canlı bağlantı kurarak, "Milli Uzay Programı'mız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun." dedi.

Ocak Ayının Önemli Tarihleri

  • 1 Ocak - MİT, Terör örgütü DEAŞ'ın sorumlusunu Halep'te yakaladı.
  • 2 Ocak - MİT, PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusunu, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.
  • 10 Ocak - MİT'in kuruluşunun 97. yılı etkinliklerle kutlandı.
  • 30 Ocak - AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak 2024 Yerel Seçimleri için seçim beyannamesini paylaştı.
  • 31 Ocak - Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Ocak ayında Türkiye, askeri başarılar ve uluslararası ilişkilerde önemli adımlar atarken, uzay alanındaki gelişmeler de toplumda heyecanla karşılandı. Her geçen gün artan güvenlik tehditlerine karşı sürdürülen operasyonlar ve siyasi istikrar için atılan adımlar, yurt içinde ve dışında geniş yankı uyandırdı.

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