Türkiye'de 5G İhaleleri İçin Hazırlık Süreci Başladı

5G Geçişi İçin İhale Çalışmaları Start Aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'da 5G teknolojisine geçileceğini duyurmasının ardından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından önümüzdeki yıl için planlanan ihale çalışmaları hız kazandı.

Türkiye'de Fiber ve Mobil Altyapı İhtiyacı

BTK'nın yayımladığı "2024-2028 Stratejik Planı"na göre Türkiye'de geniş bant internet hizmetlerinin hızla geliştiği belirtiliyor. Sabit internet için fiber altyapıları çoğaltmak ve mobil iletişimde daha fazla spektrum için ihtiyaç artıyor. 5G, dünya genelinde bazı ülkelerde aktif hale gelmişken, Türkiye’de de İstanbul Havalimanı'nda kullanıma sunulmuş durumda.

Yerli ve Milli Üretim Vurgusu

Yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinde yerli imalatın teşvik edilmesi büyük önem taşıyor. Ulaşılan hedeflerden biri, 5G ekipmanlarının yerli tasarımcı ve mühendisler tarafından üretilmesi ve böylece teknoloji bağımsızlığının artırılması. On İkinci Kalkınma Planına göre, yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G gibi teknolojiler öne çıkıyor.

5G ve 6G Çalışmalarının Hızlandırılması

Bakan Uraloğlu, 5G'nin 2026'da kullanılacağını tekrar vurgularken, günümüzde düzenlenen ihalelerle yerli ve milli 5G ürünlerinin geliştirilmesi ve bu alandaki AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. BTK, özel ve kamu sektörü temsilcileriyle işbirliği yaparak yerli 5G ve ötesi teknolojiler için projeler geliştirecek.

Yeni Nesil Altyapı ve İletişim Teknolojileri

Elektronik haberleşme altyapısına olan talep artarken, yeni nesil ağ altyapılarının yaygınlaştırılması için politikalar geliştiriliyor. 5G'nin yaygınlaşması, veri bağlantı kalitesini artırarak yeni nesil uygulamaların gelişimini destekleyecek. BTK, ayrıca 6G'ye yönelik ulusal çalışmaları takip ederek, uydular üzerinden geniş bant hizmetlerinin sunulmasını da planlıyor.

Özetle, Türkiye'nin 5G hazırlıkları hızla ilerliyor ve yerli teknolojilerin desteklenmesi için adımlar atılıyor.