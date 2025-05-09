Türkiye'de Akciğer Nakli Sonrası İlk Bebek Sevinci

Akciğer Nakli ile Anne Olmanın Mutluluğu

İstanbul'da 2018 yılında akciğer nakli ile hayata tutunan Ayfer Sarıtaş, Türkiye'de akciğer nakli sonrası sağlıklı bir bebek dünyaya getiren ilk anne oldu. 37 yaşındaki Sarıtaş, doktorların tüm hayati risk uyarılarına rağmen büyük bir cesaretle annelik hayalini gerçekleştirdi.

Uzun Bir Bekleyişin Ardından

Akciğer nakli sonrası annelik duygusunu yaşamak isteyen Sarıtaş, tüp bebek tedavisine başladı ve kısa süre içinde hamile kaldı. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nigar İzgi, Ayfer Sarıtaş’ın hamileliğini 34 hafta boyunca dikkatle takip etti.

Risksiz Olmayan Bir Süreç

Sarıtaş, doktorların hamileliği onaylamadığını ve tüm riskleri kendisine anlattığını belirtirken, “Ben bu konuda biraz ısrarcı oldum”7 Mayıs'ta sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Umudun Sembolü

Sarıtaş, doğan bebeğine 'Umut' adını vermesinin sebebini, “Herkese umut olmak istedim” şeklinde açıkladı. Doğum sonrası yaşadığı süreçte, kendisi gibi nakil olmuş diğer kadınlara ilham vermek istediğini vurguladı.

Doktorlarından Tam Destek

Dr. İzgi, Ayfer Sarıtaş'ın akciğer naklinden sonra ilk defa annelik hayalini önemli bir cesaretle gündeme getirdiğini belirtti. Sarıtaş’ın hamileliğinin sağlıkla sonuçlanması, Türkiye’de akciğer nakli sonrası annelik hayalini gerçekleştiren ilk örnek olarak tarihe geçti.

Sonuç Olarak

Ayfer Sarıtaş için bu süreç, sadece kendisi için değil, Türkiye için de tarihi bir anı ifade ediyor. 34 küçük bir umut olan bebeği ile birlikte, annelik yolculuğu sadece yeni bir başlangıç değil aynı zamanda birçok insana ilham kaynağı olmanın gururunu taşıyor.

İstanbul'da 2018'de akciğer nakliyle hayata tutunan 37 yaşındaki Ayfer Sarıtaş, doktorların riskli olduğunu belirtmesine rağmen Türkiye'de akciğer nakli sonrası bebek dünyaya getiren ilk hasta oldu. Sarıtaş, yaşadığı süreci AA muhabirine anlattı.

İstanbul'da 2018'de akciğer nakliyle hayata tutunan 37 yaşındaki Ayfer Sarıtaş, doktorların riskli olduğunu belirtmesine rağmen Türkiye'de akciğer nakli sonrası bebek dünyaya getiren ilk hasta oldu. Sarıtaş, yaşadığı süreci AA muhabirine anlattı.