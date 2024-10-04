Türkiye'de Bugün Neler Oluyor? 4 Ekim 2024 Gündemi

4 Ekim 2024 Gündemi

1. TEKNOFEST 2024 Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST 2024 etkinliğine katılacak. (Adana/16.30)

2. Akademik Yıl Açılışları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Akademik Yılı ve 2024-2025 Buhurizade Mustafa Itri Kültür Sanat Sezonu açılış törenlerine katılacak. (İstanbul/10.00/19.00)

3. Dijital Ekonomi Toplantıları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEİK tarafından düzenlenen Afetlerde Dijital Teknolojileri Rehberi tanıtımına, İstanbul’daki iş dünyası buluşmalarına katılacak. (İstanbul/10.00/16.45/19.00)

4. CHP Genel Başkanı'nın Etkinlikleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy Belediyesi'nin açılış törenine katılacak ve Esenyurt’ta üye katılım etkinliğinde bulunacak. (İstanbul/11.00/17.00/19.30)

Yasama ve İktidar Faaliyetleri

1. Çevre Bakanı Açıklama Yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut Şantiye Alanı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Adıyaman/15.30)

2. Sağlık Bakanı İlaç Geliştirme Rehberi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adana Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek yerel sağlık sorunlarıyla ilgili bir değerlendirme yapacak. (Adana/10.00/19.00)

3. AK Parti Basın Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ankarada düzenlenecek basın toplantısında partinin güncel durumunu değerlendirecek. (Ankara/10.00)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

1. Ulaştırma Bakanı Esnafı Ziyaret Edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da esnafı, müftülüğü ve huzurevini ziyaret edecek. (İstanbul/12.30)

2. İstatistik Raporları Yayınlanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı devlet hesapları bültenini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi ve İlişkileri

1. Adalet Bakanı İki Ülke Arasında İşbirliği Sağlayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'daki mevkidaşı ile görüşme yapacak ve mutabakat zaptı imzalayacak. (Bakü)

Güncel Sempozyumlar

1. Ölçme ve Sınav Sempozyumu

Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM işbirliğiyle uluslararası ölçme, seçme ve yerleştirme sempozyumu gerçekleştirilecek. (Ankara/10.00)

Kültür ve Sanat Etkinlikleri

1. Kültür Bakanı Tanıtım Toplantısına Katılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da çeşitli kültürel etkinliklerin tanıtımına katılacak. (İstanbul/10.30)

Spor Gelişmeleri

1. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Tanıtım

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de düzenlenecek olan Ultra Trail Mont-Blanc tanıtım toplantısına katılacak. (Rize/14.30)

2. Trendyol Süper Lig Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig 8. haftası Çaykur Rizespor ve Antalyaspor arasında oynanacak maçla başlayacak. (Rize/20.00)

3. Basketbol Süper Ligi İlk Maçları

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, yeni sezonunu Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Mersinspor maçıyla açacak. (Denizli/19.00)

4. Hentbol Erkekler Süper Lig Başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig’deki ilk hafta Beşiktaş ve Mihalıççık Belediyespor maçıyla başlayacak. (İstanbul/17.00)