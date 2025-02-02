Türkiye'de Dört Bir Yanda 'Hadis Halkaları' Kuruluyor

İSTANBUL (AA) - Çok sayıda İslami gençlik kuruluşu, dernek ve vakfın bir araya gelerek başlattığı 'Hadis Halkaları' projesi, üçüncü yılında da 7'den 70'e herkesi hadislerle buluşturmayı hedefliyor.

Peygamber Efendimiz'in Örnekliği

Proje kapsamında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) güzide örneğinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla temel kaynak olan hadis külliyatı'ndan yararlanılacak. Türkiye'nin dört bir yanında kurulacak olan hadis halkaları, hadislerin okullarda, kampüslerde ve mescitlerde daha fazla gündem olmasını amaçlıyor.

Birlik ve Beraberlik İçin Slogan: 'Hadis halkalarıyla evlerimiz bereketlensin'

Projenin sloganı ise 'Hadis halkalarıyla evlerimiz bereketlensin, kardeşliğimiz pekişsin'. Farklı hadis kategorileri ile düzenlenen etkinlikler, çocuklar, gençler ve yetişkinler için tasarlanarak her yaştan katılımcının etkinliklere katılması sağlanacak.

Kayıt ve Kaynaklar

Şaban ve Ramazan aylarında gerçekleştirilecek olan programa kayıtlar, hadishalkalari.org web adresinden yapılacak. Ayrıca, hadisler etrafında yapılacak sohbetlere katkı sağlamak için site üzerinden hadis ve hadis şerhi kitapçıkları okuyucuların beğenisine sunulacak.