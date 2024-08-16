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Türkiye'de Emniyet ve Jandarma Atamaları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik'teki yeni atamalar Resmi Gazete'de duyuruldu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 03:27
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 03:27
Türkiye'de Emniyet ve Jandarma Atamaları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Son Gelişmeler: Türkiye'de Emniyet ve Jandarma Atamaları

Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Bilhassa Değişiklikler

Kararname ile Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bursa Valiliğine atanırken, yerine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş getirilmiştir. Ayrıca, 23 ildeki emniyet müdürlüklerinde de değişiklikler bu kararla yürürlüğe girdi.

Emniyet Müdürlüklerine Yönelen Atamalar

Emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar şu şekilde gerçekleştirilmiştir:

  • Eskişehir Emniyet Müdürlüğü: Tolga Yılmaz
  • Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü: Ahmet Metin Turanlı
  • Tokat Emniyet Müdürlüğü: Faruk Aydın
  • Aydın Emniyet Müdürlüğü: Armağan Adnan Erdoğan
  • Bolu Emniyet Müdürlüğü: Cemal Dalman
  • Burdur Emniyet Müdürlüğü: Ahmet Kurt
  • Çanakkale Emniyet Müdürlüğü: Kenan Kurt
  • Niğde Emniyet Müdürlüğü: Yılmaz Delen
  • Yalova Emniyet Müdürlüğü: Ümit Bitirik
  • Adıyaman Emniyet Müdürlüğü: Ali Haluk Karakuş

Jandarma Genel Komutanlığı'nda Rütbe Yükseltmeleri

Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 30 Ağustos itibarıyla 6 general bir üst rütbeye terfi ederken, 16 albay generalliğe yükseldi. Aynı zamanda birçok ilde jandarma komutanlarında da değişiklikler yaşandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Da Değişim

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda, Tümamiral Ahmet Kendir, Koramiralliğe terfi etti. Diğer rütbe atamaları arasında, Tuğamiral Cengiz Ünver’in Tümamiralliğe terfi etmesi, Albay Ertuğrul Şerbetçi’nin ise Tuğamiralliğe terfi etmesi yer alıyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Tebrik Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yapılan atamalarla ilgili bir paylaşımda bulunarak, "2024 yılı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı terfi, atama ve emeklilik kararnamesi yayınlandı. Atamaları yapılan kademeye ve emniyet müdürlerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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