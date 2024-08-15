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Türkiye'de Enerji ve Eğitimde Önemli Gelişmeler

Türkiye, enerji üretiminde zirveye ulaşırken eğitim ve doğal afet hazırlıkları konusunda da önemli adımlar atıyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:45
Türkiye'de Enerji ve Eğitimde Önemli Gelişmeler

Türkiye'de Enerji Üretiminde Tarihi Zirve

Haziran ayında ham petrol ve doğal gaz çıkarımında kaydedilen %147,8'lik artış, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma güçlü bir ivme kazanmasına işaret ediyor. Aziz Camcı, petrol ve doğal gaz üretiminde yaşanan artışın hızlanarak devam edeceğini belirtti.

Gayrimenkul İhalelerinde Yenilik

e-Devlet üzerinden yapılan yeni düzenlemelerle, vatandaşlar kendilerine ait gayrimenkul için emlakçılara yetki verebilecek. Serhat Tutak, Emlak İlan Doğrulama Sistemi'nde yetki belgesi almanın önemini vurguladı.

Çimento Sektöründe Denetim Arttı

Birol Küle, çimento ve hazır beton sektöründeki fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini, bu konuda 3 ayrı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Eğitim İçin Göç: 2,4 Milyon Kişi Yer Değiştirdi

Son 5 yıl içinde, eğitim sebepleriyle 2,4 milyon kişi yer değiştirdi. Geçen yıl bu rakam, 512 bin 11 kişi olarak kaydedildi.

İstanbul, Yabancı Turistlere Ev Sahipliği Yapıyor

İstanbul, ilk altı ayda 8,5 milyondan fazla yabancı turisti ağırladı. Geçen yıla göre %8'lik bir artış yaşandı.

CEKUT: Afetlere Hazır Gönüllüler

Enis Yavuz Yıldırım, 1089 gönüllü ile doğal afetlere müdahale etmek için hazır olduklarını belirtti.

İngiltere’de Aşırı Sağcı Şiddet

Londra Belediye Başkanı, siyasilerin aşırı sağcı şiddeti körüklediğini vurguladı. Müslüman vatandaşların korkmasının haksız olduğunu ifade etti.

Kur'an Eğitimi ile Bilim ve Sanatı Buluşturmak

Başakşehir Medine Camii’nde gerçekleştirilen yaz kursları, çocukların dini eğitimlerinin yanı sıra bilim ve sanat alanında gelişimlerini de destekliyor.

Son Troyalılar üzerindeki Kazı Çalışmaları

Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, son Troyalılara ait iskeletlerin korunması ve incelenmesi ile ilgili bilgiler paylaştı.

Beşeri Beyin Hücreleri Yenilendi

Trafik kazası sonrası bitkisel hayatta olan Zeki Can, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uygulanan tedavi yöntemleri sayesinde sağlığına kavuştu.

İklim Değişikliği ve Böcek Popülasyonu

İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hamit Ayberk, iklim değişikliğinin Türkiye’deki böcek popülasyonunu artırdığını belirtti.

Sıcaklar Klima Talebini Artırdı

Mehmet Şanal, sıcak havalar nedeniyle klima talebinin patlama yaptığını ifade etti.

Balıkların Göçü Tehlikede

Güney Afrika’da ısınan deniz suyu, sardalya göçünü tehdit ediyor. Prof. Dr. Lorien Pichegru, iklim değişikliği ile bu durumun doğrudan bağlantılı olduğunu açıkladı.

Okçulukta Hedef Los Angeles 2028

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Los Angeles Olimpiyatları için en yüksek sporcu sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

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