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Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

TÜBİTAK'ın yeni programıyla yurt dışında yaşayan araştırmacılara 4.000 Euro maaş ve aile desteği sağlanacak.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 12:18
Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

TÜBİTAK'tan Yeni Fırsat: 4.000 Euro Maaş ve Aile Desteği

TÜBİTAK öncülüğünde hayata geçirilen "Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı (CoCirculation 3)" ile yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı bilim insanlarına eşine az rastlanır bir fırsat sunulacak. Bu program, Avrupa standartlarında maaş, aile ve eğitim destekleri içeriyor.

4.000 Euro Maaş ve Destekler

Program kapsamında, deneyimli araştırmacılara brüt 3.980 Euro maaş verilecek. Ayrıca, ailelerin Türkiye'ye yerleşimini teşvik etmek amacıyla aylık 600 Euro aile desteği sağlanacak. Bunun yanı sıra, araştırma ve eğitim fonu olarak aylık 1.000 Euro destek sunulacak.

Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

Ek Destekler ve Katkılar

Kariyer gelişimine yönelik olarak 250 Euro eğitim desteği ve aylık 50 Euro seyahat desteği de programa dahil edildi. Projelerin yürütüleceği ev sahibi kurumlara ise 130 Euro kurum hissesi ödemesi yapılacak.

Desteklenecek Araştırmacılar ve Çağrı Tarihleri

Yurt dışında önemli başarılar elde etmiş doktoralı araştırmacıların Türkiye'ye bilgi birikimini taşıması hedeflenen bu program, önümüzdeki üç yıl boyunca toplamda 100 araştırmacıyı fonlayacak.

  • 2025 Çağrısı: 1 Eylül 2025 - 1 Aralık 2025, 33 araştırmacı desteklenecek.
  • 2026 Çağrısı: 3 Ağustos 2026 - 3 Kasım 2026, 33 araştırmacıya fon sağlanacak.
  • 2027 Çağrısı: 1 Temmuz 2027 - 1 Ekim 2027, 34 araştırmacı programa dahil edilecek.

Bu program, Türkiye'nin uluslararası alanda yetenekli bilim insanlarını çekme hedefinde büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

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