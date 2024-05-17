Türkiye’de genç nüfus düşüyor: Tarihin en düşük seviyesi olarak kaydedildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı genç nüfus verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 2023 yıl sonu itibari ile ülkemizde 15-24 yaş arası genç sayısı, 12 milyon 872 bin 39 olarak kaydedildi. Genç nüfusun, toplam nüfusa oranı ise yüzde 15.1 olarak belirtildi. 2023 yılında Türkiye’deki nüfus 85 milyon 372 bin 377 olarak belirlendi.

TÜİK tarafından açıklanan genç nüfus 2023 verileri, diğer senelerdeki verilere göre düşük kalıyor. 1950 yılında genç nüfus oranı yüzde 20.8 olarak açıklanırken, bu oran 2013 ‘te yüzde 16.6 olarak kaydedilmişti. 2023 yılında ise genç nüfus oranının yüzde 15.1 oranına gerilemiş olduğu görülüyor.

Türkiye’deki genç nüfus oranı her ne kadar düşme eğiliminde olsa da Avrupa Birliği üye ülkelerinden daha yüksek seviyede ölçüldü. AB üyesi ülkelerin 2023 ortalamasına bakıldığında, genç nüfus oranı yüzde 10.6 olarak görülüyor.

Genç nüfus oranının en yüksek ölçüldüğü yer Hakkari

Elde edilen verilere göre, Türkiye’de en yüksek genç nüfus oranı Hakkari’de görülüyor. Bu ilde genç nüfus oranı yüzde 21.5 olarak ölçüldü. Hakkari’yi yüzde 21.1 ile Şırnak ve Siirt izliyor.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu yer ise yüzde 12.1 ile Balıkesir oldu. Bu ili yüzde 12.2 ile Muğla ve yüzde 12.4 ile Ordu izliyor.

Genç nüfus içerisinde en yüksek orana ise yüzde 30.3 oranı ile 15-17 yaş arası grup sahip.

Gençler en çok hizmet sektöründe istihdam ediliyor

Hanehalkı İşgücü Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de istihdam edilen gençlerin büyük bir kısmının hizmet sektöründe yer aldığı ortaya çıktı.

Genç nüfusta istihdam oranı yüzde 37.7 olarak ölçülürken, gençlerin en çok istihdam edildiği alan yüzde 55.3 ile hizmet sektörü oldu. Bu alanı yüzde 31.1 ile sanayi, yüzde 13.6 ile tarım sektörü izledi.