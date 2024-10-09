Türkiye'de Gündem: İhracat Rekorları ve Sosyal Medya Tartışmaları

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Ekim 2024

Haydarpaşa Garı, Yangın Güvenliği Projeleri ile Korunacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Haydarpaşa gar binası ve müştemilatında devam eden restorasyon çalışmalarında güçlendirme yapılması gereken alanlarla ilgili proje çalışmaları yapıldı."

"Yangın söndürme ve algılama sistemlerinin sahadaki uygulama çalışmalarına devam edilmektedir."

Sanayi Sektöründe İhracatta Rekorlar Kırılıyor

Otomanitv sektörü, 26,9 milyar dolar ile en yüksek ihracatı gerçekleştirirken, elektrik ve elektronik sektörü 12,2 milyar dolara ulaştı.

BM'ye Göre, İsrailli Bakan'ın Açıklamaları Endişe Yarattı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence:

"Bakan'ın silah dağıtımıyla ilgili açıklamaları, yapılan endişeleri artırmaya yöneliktir."

İsrail'in Gazze Saldırıları Spor Dünyasında Tepkiyle Karşılandı

Türk spor camiasında, Gazze'ye yapılan saldırılar karşısında büyük tepkiler yükseldi. Kerem Aktürkoğlu, "Filistin halkının yok edilmesini sessizce izlemek doğru mu?" diyerek karşı duruşunu ifade etti.

Marketler ve AVM'lerde Kartlı Ödemeler Artık Daha Yaygın

Türkiye genelinde, ocak-eylül döneminde kartla yapılan işlem tutarı toplam 10 trilyon 627,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Teknoloji Milyarderlerinin Toprak Yatırımları Arazi Sahipliğini Artırıyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile Microsoft'un kurucusu Bill Gates, büyük alanlarda arazi yatırımları yaparak dikkat çekti.

Elon Musk ve Avustralya Başbakanı Arasında Sosyal Medya Tartışması

Elon Musk ile Avustralya Başbakanı Albanese arasında, Sidney'deki saldırılara dair görüntülerin kaldırılması tartışma konusu oldu.

Gelişen Teknoloji Alanında Yapay Zeka Destekli Uygulamalar

TechAnkara'da birincilik elde eden mobil uygulama, stres düzeylerini azaltmak için etkili çözümler sunuyor.

Ebeveynlerin Çocuk Güvenliği İçin Görevleri Artıyor

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün:

"Aileler, çocukların oyun platformlarındaki görüşmelerini denetlemeli ve gerektiğinde hukuki birimlere başvurmalıdır."

Organik Arıcılığa Yönelik Destekler Arttı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin:

"Organik arıcılığa yönelik desteklerin arttırılması, sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak açısından umut verici."

Midas Kale'deki Tarihi Keşifler

Eskişehir'de yürütülen kazılarda, Friglere ait 2800 yıllık ocak ve fırınlar bulundu.

Bir Genç, 5 Kattan Düşerek Yeniden Ayağa Kalktı

Ahmet Furkan Çetin, geçirdiği tedavi sonrası yeniden sağlığına kavuştu.

Şiddet Algısını Artıran Çizimler ve Semboller Hakkında Uyarılar

Uzmanlar, gençler üzerindeki olumsuz etkilerin artmasına dikkat çekiyor.

Fenerbahçeli Voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu Şampiyonluğa Odaklandı

"Bu sezonki hedefimiz, önce ligde sonra da Türkiye Kupası'nda şampiyonluk olmalıdır," diyen Gülmezoğlu, milli takımın ivmesini de değerlendiriyor.