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Türkiye'de Gündem: Yasama, Ekonomi ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

16 Ağustos 2024'te Türkiye'deki önemli yasama, ekonomi ve kültür olaylarına yer verildi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:00
Türkiye'de Gündem: Yasama, Ekonomi ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Gündem Özeti - 16 Ağustos 2024

Yasama ve Meclis Gelişmeleri

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı üzerine olağanüstü toplanacak.
  • Dijital Mecralar Komisyonu, dijital mecralardaki güncel gelişmeleri ele almak üzere bir araya gelecek.

Ekonomi ve Finans Alanındaki Haberler

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Tersane İstanbul'da "953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri" ile ilgili basın toplantısına katılacak.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına dair konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurtdışı kredi borcu verilerini açıklayacak.
  • Türkiye İstatistik Kurumu, yapı izin istatistikleri ve haziran ayı hizmet üretim endeksi verilerini paylaşacak.

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

  • İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlikler izleniyor.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kissebükü Antik Kenti projesinin basın tanıtımını gerçekleştirecek ve Antalya'da yemeğe katılacak.

Sportif Gelişmeler

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malazgirt'te düzenlenecek anma programı için basın toplantısına katılacak.
  • Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı, ikinci hafta karşılaşmaları arasında yer alacak.
  • Trendyol 1. Lig'de Pendikspor ve Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

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