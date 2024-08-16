Türkiye'de Gündem: Yasama, Ekonomi ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Gündem Özeti - 16 Ağustos 2024

Yasama ve Meclis Gelişmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı üzerine olağanüstü toplanacak.

Dijital Mecralar Komisyonu, dijital mecralardaki güncel gelişmeleri ele almak üzere bir araya gelecek.

Ekonomi ve Finans Alanındaki Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Tersane İstanbul'da "953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri" ile ilgili basın toplantısına katılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına dair konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurtdışı kredi borcu verilerini açıklayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, yapı izin istatistikleri ve haziran ayı hizmet üretim endeksi verilerini paylaşacak.

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlikler izleniyor.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kissebükü Antik Kenti projesinin basın tanıtımını gerçekleştirecek ve Antalya'da yemeğe katılacak.

Sportif Gelişmeler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malazgirt'te düzenlenecek anma programı için basın toplantısına katılacak.

Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı, ikinci hafta karşılaşmaları arasında yer alacak.

Trendyol 1. Lig'de Pendikspor ve Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

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