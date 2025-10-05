Türkiye'de İHA Sayısı 88 bin 138'e, İHA Pilotları 1 milyon 629 bin 631'e Yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki insansız hava aracı (İHA) ve İHA pilotu sayılarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, verileri Eylül sonu itibarıyla paylaştı.

İHA sayısı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 11,86 artarak 88 bin 138'e ulaştı. İHA pilotu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,19 yükselerek 1 milyon 629 bin 631'e çıktı.

Bakan Uraloğlu, artışta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda yürütülen eğitimler ve çalışmaların etkili olduğunu belirtti. SHGM'nin, 'İHA Sistemleri Talimatı' kapsamında İHA'lara özel bir kayıt sistemi oluşturduğunu ve bunun sayesinde araçların izin, uçuş ve kayıt işlemlerinde büyük kolaylık sağlandığını vurguladı.

Her yıl kayıt sistemine yaklaşık 9 bin yeni aracın kaydolduğuna işaret eden Uraloğlu, İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımının arttığını bildirdi.