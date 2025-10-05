Türkiye'de İHA Sayısı 88 bin 138'e, İHA Pilotları 1 milyon 629 bin 631'e Yükseldi

Abdulkadir Uraloğlu, Eylül sonu itibarıyla İHA sayısının 88 bin 138'e, İHA pilotu sayısının 1 milyon 629 bin 631'e yükseldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:25
Türkiye'de İHA Sayısı 88 bin 138'e, İHA Pilotları 1 milyon 629 bin 631'e Yükseldi

Türkiye'de İHA Sayısı 88 bin 138'e, İHA Pilotları 1 milyon 629 bin 631'e Yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki insansız hava aracı (İHA) ve İHA pilotu sayılarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, verileri Eylül sonu itibarıyla paylaştı.

İHA sayısı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 11,86 artarak 88 bin 138'e ulaştı. İHA pilotu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,19 yükselerek 1 milyon 629 bin 631'e çıktı.

Bakan Uraloğlu, artışta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda yürütülen eğitimler ve çalışmaların etkili olduğunu belirtti. SHGM'nin, 'İHA Sistemleri Talimatı' kapsamında İHA'lara özel bir kayıt sistemi oluşturduğunu ve bunun sayesinde araçların izin, uçuş ve kayıt işlemlerinde büyük kolaylık sağlandığını vurguladı.

Her yıl kayıt sistemine yaklaşık 9 bin yeni aracın kaydolduğuna işaret eden Uraloğlu, İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımının arttığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gazze'de Açlık Kurbanı: Beyin Atrofili 10 Yaşındaki Nafız 8 Kiloya Düştü
3
İBB'nin 'Gezi İstanbul' Projesinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2'si Çocuk 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
5
İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı
6
Gaziantep'te Koruyucu Aile Seferberliği Başladı
7
Bekir Turunç Sumud Filosu'ndan Döndü: Mersin'de Çiçeklerle Karşılama

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde