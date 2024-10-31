Türkiye'de İhracat Hedefleri ve Dönüşüm Projeleri

Gelecek Yıl KOBİ'lerin İhracat Hedefi 95 Milyar Dolar - 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde, KOBİ'lerin ihracatında yüksek teknolojinin payının yüzde 1,7'ye ulaşması öngörülüyor. Ayrıca, önümüzdeki yıl 1 milyar doları aşan firma sayısının, 8'den 10'a yükseleceği belirtiliyor.

Yüksek Teknolojili İhracatın Artışı - Türkiye'nin ikiz dönüşümü sayesinde, orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisi ihracatındaki payının 2025 yılı itibarıyla yüzde 39.5'e, yüksek teknolojililerin payının ise yüzde 4.2'ye ulaşması hedefleniyor. Imalat sanayisi ihracatının toplamda 268 milyar dolara çıkması bekleniyor.

İleri Dönüşümden Hedeflenen Kazanımlar - Türkiye, 2025'te madenciliğe yönelik 15,250 kilometre havadan jeofizik araştırması gerçekleştirecek. 400 bin metre maden arama ve 14,500 metre jeotermal kaynak aramaları siyasi gündemdeki yerini koruyor.

İstanbul Havalimanlarında Rekor Yolcu Sayısı - 2024 yılının ocak-eylül döneminde İstanbul havalimanlarından 91 milyon 630 bin yolcu geçti. Bu yolcu sayısı, Türkiye'nin toplam nüfusunu geride bırakıyor.

Ağaçlandırma Faaliyetleri - Tarım ve Orman Bakanlığı, yılsonuna kadar 16 bin hektar alanı ağaçlandırmayı, 31.8 bin hektar bozuk alan rehabilitasyonunu hedefliyor.

Gazze'ye Dair Çarpıcı Açıklamalar - Gazze'den dönen Fransız doktor, İsrail'in halkı yok etme amacı gütüğünü belirterek, bu durumu soykırım olarak nitelendirdi.

Konut Pazarındaki Düşüş - Gayrimenkul iktisatçısı, konut fiyatlarının reel düşüşünün 8 aydır sürdüğünü ve portföy çeşitlendirmesinin satışları artırdığını ifade etti.

Giyilebilir Teknologilere İlgi Artıyor - Huawei Türkiye CEO'su, akıllı saatler gibi ürünlere ilginin arttığını ve Türkiye'nin teknolojiyi benimseyen genç bir nüfusa sahip olduğunu açıkladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Hedefleri - Federasyon Başkanı, olimpiyatlarda en az 3 madalya hedeflediklerini ve ulusal başarı için altyapıya daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.