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Türkiye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne dair güncel bilgileri YSK Başkanı paylaştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, doğudaki 32 ilde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.03.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 16:37
Türkiye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne dair güncel bilgileri YSK Başkanı paylaştı

YSK Başkanı Yener: Yayın Yasağı Kararı Bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 32 ilde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Yener, oy verme işleminin tamamlanmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "32 ilde oy verme işlemi tamamlandı, oy sayımı başladı. Saat 17'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili bilgi vereceğiz. Daha sonra yayın yasaklarıyla ilgili kurulumuz karar verecek. Saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarıyla ilgili, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapılmamasını rica ediyoruz."

Doğudaki 32 İlde Sandıklar Kapandı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı. Bu illerde ve ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı, 206 bin 845 sandık ve bin seyyar sandık kuruldu. Seçimlerde il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

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