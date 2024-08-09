Türkiye'de Maymun Çiçeği Vakası Tespit Edilmedi

Türkiye'de Maymun Çiçeği Vakası Yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 2023 yılı itibarıyla Türkiye'de maymun çiçeği vakası tespit edilmediğini duyurdu.

DSÖ'nün Açıklaması

DMM'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Afrika'da yayılan maymun çiçeği varyantı hakkında uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirdiği belirtilmiştir.

Açıklamanın Detayları

Açıklamada, "Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakası tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı, konu ile ilgili gerekli tüm önlemleri almış ve ilgili hastalık ve virüsler ile mücadele için titizlikle hazırlık süreci yürütmektedir," denildi.