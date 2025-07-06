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Türkiye'de Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklıklar 40 Dereceye Ulaşacak!

Türkiye genelinde bu hafta sıcak hava etkisini artıracak; Ankara 38, İstanbul 35, İzmir ise 40 dereceye kadar yükselecek.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 16:10
Türkiye'de Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklıklar 40 Dereceye Ulaşacak!

Türkiye'de Sıcak Hava Dalgası Devam Ediyor

Yurt genelinde bu hafta sıcak hava etkisini artırarak, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava tahminlerini açıkladı.

Sıcaklıklar Yükseliyor

Tekin'in verdiği bilgilere göre, Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklenmezken, Ankara'da sıcaklık 38, İstanbul'da 35 ve İzmir'de 40 dereceye kadar çıkacak. Orta ve batı kesimlerde yer yer sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor.

Yağış Uyarısı ve Sıcaklık Tabloları

Tekin, yağışların yalnızca kuzeydoğu kesimlerde görüleceğini belirtti. Trabzon, Rize iç kesimleri, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yarın yağış bekleniyor. Salı günü ise bu bölgelerde sağanak etkili olacak. Çarşamba günü yağışlı sistem Ardahan'dan Van'a kadar sürecek.

Büyük Şehirler ve Orman Yangını Riski

Üç büyükşehir olan Ankara, İstanbul ve İzmir'de ise 3 gün boyunca yağış beklenmemekte. Hava, az bulutlu ve açık olacak. Ankara’da sıcaklık 34 ila 36 derece arasında değişirken, perşembe ve cuma günleri 37-38 derecelere çıkması bekleniyor.

Tekin, yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle orman yangınlarına karşı da uyarıda bulunarak, gün ortasında dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması önerildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, yeni haftanın hava tahminlerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, yeni haftanın hava tahminlerini açıkladı.

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