Türkiye'de Teknoloji ve Ekonomi Gelişmeleri: 4,5G'den Online Alışverişe Dönüşüm Süreci

Türkiye'nin 4,5G ile tanışmasının üzerinden 9 yıl geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki mobil abone sayısının 94,5 milyon olduğunu belirtti. 87,5 milyon abonenin 4,5G hizmetine geçtiği ifade edilirken, aktif 4,5G abone sayısının ise 72,5 milyon'a ulaştığı vurgulandı. Bakan Uraloğlu, 5G ile mobil iletişimde yeni bir dönemin başlayacağını ve bu gelişmenin endüstriyel dönüşümden bireysel kullanıcı deneyimine kadar köklü değişiklikler yaratacağını açıkladı.

Online alışverişte yeni dönem başladı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, yeni düzenlemelerle birlikte dijital alışveriş deneyiminde önemli değişiklikler yaşanacağını ifade etti. Tüketicilerin e-ticarette daha fazla bilgiye erişebileceğini belirten Çevikoğlu, bu sistemin alışverişi daha güvenli hale getireceğini ekledi.

İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı arttı

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından ocak ve şubatta 19 milyon yolcunun seyahat ettiği açıklandı. İki havalimanı, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını 834 bin artırdı.

Bölgesel çatışmalar gıda arz güvenliğini tehdit ediyor

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, artan bölgesel çatışmalar ve iklim krizinin gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Türkiye'nin un pazarındaki payının yüzde 23 olduğunu ve makarna üretiminde dünyada ikinci sırada yer aldığını vurguladı.

Türkiye'deki evsel atıklarda büyük geri dönüşüm potansiyeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkanı Ali Kantur, yılda yaklaşık 30 milyon ton evsel atığın çıktığını belirtti. Bunların yalnızca yüzde 25'inin geri dönüştüğünü ifade etti.

Trump'ın gümrük vergileri küresel ticaret savaşı yaratabilir

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara, Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin küresel bir ticaret savaşının kapılarını aralayabileceğini söyledi. Dr. İncekara, bunun yüksek enflasyon ve faiz oranlarını artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Nükleer reaktörlerin tasarımında Çin ve Rus etkisi

Son 5 yılda yapımına başlanan nükleer reaktörlerin tamamının Çin ve Rus tasarımı olduğu belirtiliyor. Geçen yıl nükleer enerji kapasitesi 420 gigavata ulaştı.

Otonom tarım robotu 'Bögü' seri üretim için hazırlanıyor

Ankara Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, geliştirilen otonom tarım robotunun tarla bitkisini ve yabancı otu ayırt edeceğini duyurdu.

İtalyan şefin İslam ile tanışma hikayesi

İtalyan şef Clemente, İslam'a dönüşüm hikayesini anlattı. Çeşitli dinleri araştırdıktan sonra, Kur'an'daki bilimsel açıklamalarla İslam'ın doğru din olduğunu anladığını ifade etti.

Adıyaman'da depremzede kadınların sanatsal dönüşümü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki kadınlar, enkazdan çıkarılan malzemeleri sanat eserlerine dönüştürüyor. Yapılanlar, gelecekte sergilenecek olan deprem müzesinde yer alacak.

Mardin, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Farklı kültürleri bir arada barındıran Mardin, Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Otel doluluğu %100'e ulaştı.

Kırk Yıllık Hatır Bir Satır projesiyle gençlere evlilik sırları aktarılıyor

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, uzun soluklu evliliklerin sırlarını gençlerle buluşturuyor.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti devam ediyor

İki takım arasındaki son rekabette, Fenerbahçe 149 galibiyet, Galatasaray ise 129 galibiyet elde etti. Türkiye Kupası'nda ise durum Galatasaray lehine.

Derbide ilk golün önemi büyüktür

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 80 maçta ilk golü atan takım sadece 6 kez mağlup oldu. İlk gol atma istatistikleri derbi heyecanını artırıyor.

Derbi öncesi başkanların karnesi

Ali Koç 14 derbide 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşarken, Dursun Özbek 13 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti.