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Türkiye'de usta bulmak zorlaştı: Karaborsaya düşen ustalar yurt dışından transfer edilmeye başlandı

Türkiye'de son zamanlarda usta bulmak gittikçe zorlaşıyor. Firmalar eleman bulmakta zorlanırken, ustalar karaborsaya düştü. Yurt dışından bile usta transferi yapılmaya başladı ve firmaların eleman bulma süresi 1,5 aya kadar çıktı.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 00:26
Türkiye'de usta bulmak zorlaştı: Karaborsaya düşen ustalar yurt dışından transfer edilmeye başlandı

Usta bulma konusunda Türkiye'deki işletmeler zorlanıyor ve eleman eksikliği karaborsa oluşumuna sebep oluyor. Yerel firmalar, eleman bulma sürelerinin 1,5 aya kadar çıktığını belirtirken, bu durum özellikle döner ustası gibi alanlarda yoğunlaşıyor. Döner ustası bulunması en zor mesleklerden biri haline gelirken, bu alanda çalışacak deneyimli kişilerin Türkiye'ye yurtdışından dahi transfer edildiği görülüyor. Özellikle alttan yetişen yeni ustaların sayısının azalması, sektördeki talebi karşılamada güçlük çekiliyor.

İşletme sahipleri, mevcut durumu "piyasada usta bulmanın neredeyse imkansız olduğu" şeklinde tanımlarken, döner ustaları için ise "Usta eksikliği giderek artıyor ve yeni yetişen ustaların sayısı oldukça az" yorumunda bulunuyorlar. Bazı işletmeler, personel yetiştirmek amacıyla yurtdışından özel olarak ustalar getirdiklerini belirtiyorlar. Örneğin, Özbekistan'dan transfer edilen ve yetiştirilen bir döner ustasının 6 yıldır aynı işletmede çalıştığı ifade ediliyor.

personel alımı

Protez tırnak uzmanlarının da aranan meslek grupları arasında yer aldığı belirtiliyor. Ancak, Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ayşe Aydın'a göre, bu alanda çalışacak personel ve usta sayısının oldukça az olduğu vurgulanıyor. Bu durum, işletmelerin eleman arama sürelerini uzatıyor ve taleplerini karşılamak için alternatif yöntemlere başvurmalarına neden oluyor. Elektrik ustası gibi diğer mesleklerde de benzer durumlar yaşanıyor ve işverenlerin eleman bulma süreleri oldukça uzuyor.

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