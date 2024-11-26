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Türkiye'de Yapay Zeka Destekli Yoğun Bakım Takibi Başlıyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki yoğun bakım ünitelerinde yapay zeka destekli anlık izleme sistemi kuruyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:59
Türkiye'de Yapay Zeka Destekli Yoğun Bakım Takibi Başlıyor

Yapay Zeka ile Yoğun Bakım İzlemi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerindeki yoğun bakım ünitelerinin hastaların sağlık sürecinin yapay zeka desteğiyle anlık takip edileceği "Yoğun Bakım Merkezi Yönetim Sistemi"'ni hayata geçireceğini duyurdu.

Yenilikçi Teknolojiler ile Sağlıkta Dijitalleşme

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Yapay Zeka ve Yenilikçi Teknolojiler Daire Başkanlığı kurularak sağlık alanında dijitalleşme çalışmaları hız kazanacak. Bu kapsamda, yapay zeka destekli sistemin kurulmasıyla sağlık hizmet sunumunun daha etkin, izlenebilir ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Veri Analizleri ile Hekimlere Destek

Yeni sistemle, Türkiye genelindeki yoğun bakım ünitelerinde kullanılan dijital cihazlardan elde edilen sağlık verileri analize tabi tutulacak. Analizler sayesinde hastaların yoğun bakım ihtiyaçları belirlenerek hekimlere karar desteği sunulacak ve dolu ile boş yatakların durumu hakkında anlık izleme yapılabilecek.

e-Nabız ile Entegre Sistem

Hastanelerin yoğun bakım ünitelerini de kapsayan tüm sağlık verileri, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden e-Nabız'a anlık olarak gönderilecek. Yeni sistem, yoğun bakım cihazlarından e-Nabız'a doğrudan veri aktarımını sağlayacak ve bu şekilde sağlık verilerinin etkin izlenmesi amaçlanacak.

Finansal İzlenebilirlik ve Politika Geliştirme

Yoğun Bakım Merkezi Yönetim Sistemi vasıtasıyla verilerin anlık izlenmesi, Türkiye genelindeki yoğun bakım sağlık giderlerinin kontrol edilmesine yardımcı olacak. Ayrıca, sağlık yöneticileri sistem üzerinden anlık olarak bilgilendirilecek ve hızlı müdahalelerin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Entegrasyon Takvimi

Hastanelerin yoğun bakım üniteleri için işleyişin 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Şehir hastanelerinin 1 Şubat 2025 tarihine kadar sisteme entegre olması planlanıyor. İlçe hastaneleri için bu süre 1 Nisan 2025 olarak belirlenmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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