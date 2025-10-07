Türkiye, Demirtaş Kararının AİHM Büyük Dairesinde Yeniden Ele Alınmasını Talep Etti

Türkiye, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararının AİHM Büyük Dairesinde yeniden incelenmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 22:07
Türkiye, Demirtaş kararının yeniden ele alınmasını AİHM Büyük Dairesine taşıdı

Türkiye, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulundu.

Davayla ilgili temel bilgiler

Demirtaş, 6-7 Ekim 2014 tarihlerinde Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmış ve kamuoyunda Kobani davası olarak bilinen davada çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası almıştı.

Avukatlar aracılığıyla yapılan başvuru üzerine AİHM, Demirtaş hakkında ihlal kararı vermişti.

Başvurunun içeriği ve resmi kaynak

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, AİHM 2. Dairesi tarafından Demirtaş ile ilgili verilen kararın AİHM Büyük Dairesinde yeniden ele alınması talebinde bulundu.

Gelişmeler, tarafların sonraki süreçte yapacağı itiraz ve değerlendirmelere göre şekillenecek.

