Türkiye'den 4 Üniversite, Dünya Çapındaki Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda İlk 100'e Girdi

Türkiye, uluslararası eğitim alanında önemli bir başarıya imza attı. Son yapılan "Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Bilim Sıralaması"na göre, Türkiye'den dört üniversite ilk 100'e girmeyi başardı. Bu üniversiteler arasında Koç Üniversitesi 41’inci, Sabancı Üniversitesi 64’üncü, İstanbul Teknik Üniversitesi 76’ncı ve Boğaziçi Üniversitesi 90’ıncı sırada yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, "THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2025" adlı çalışma sonucunda, dünya genelinde 92 ülkeden 749 üniversitenin sıralandığı bilgisi paylaşıldı. Türkiye, ilk 200'de 10 üniversite ile dikkate değer bir başarı elde etti.

Sıralamada en fazla üniversiteye sahip ülke Hindistan (65 üniversite), ardından Türkiye (45 üniversite), Rusya ve ABD (38 üniversite) ile Japonya (33 üniversite) yer alıyor.

Disiplinler arası bilim alanında dünyada birinci sırayı Massachusetts Institute of Technology (MIT) alırken, Stanford Üniversitesi ikinci, Singapur Ulusal Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Sıralamanın oluşturulması için belirlenen kriterler arasında, üniversitelerin akademik personnelinin 2019 ile 2023 yılları arasında en az 100 disiplinlerarası araştırma yayını yapması ve THE Dünya Üniversiteler Sıralaması (WUR) için gerekli verileri göndermesi yer aldı. Ayrıca, sıralama yalnızca bilgisayar bilimleri, mühendislik, yaşam ve fen bilimleri alanındaki disiplinlerarası çalışmaları değerlendirdi.

Bu verilere göre, dünya genelinde 749 üniversite ve Türkiye’den 45 üniversite sıralamaya girmeyi başardı. Sıralama, üniversitelerin WUR sıralaması için gönderdiği veriler, Scopus veri tabanından alınan bibliyometrik veriler ve akademisyenlerden elde edilen anket sonuçlarıyla oluşturuldu.

Ayrıca, sıralamanın oluşturulmasında 157 milyon atıf, 18 milyon araştırma yayını ve dünya çapında 20 binden fazla akademisyenden gelen anket yanıtları dikkate alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

"Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Bilim Sıralaması"nda ilk 100'de 4, ilk 200'de 10 Türk üniversitesi yer aldı. Sıralamada Sabancı Üniversitesi 64'üncü oldu.

"Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Bilim Sıralaması"nda ilk 100'de 4, ilk 200'de 10 Türk üniversitesi yer aldı. Sıralamada Sabancı Üniversitesi 64'üncü oldu.