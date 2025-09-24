Türkiye'den Filistin'e UPU'da güçlü destek: Posta temsilinde genişleme

Türkiye'den Filistin'e uluslararası posta arenasında güçlü destek

UPU 28. Kongresi'nde Filistin'e daha etkin temsil hakkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28. Evrensel Posta Birliği (UPU) Kongresi'nde Filistin'in birlik çalışmalarına daha etkin katılımını sağlayan teklifin kabul edildiğini açıkladı.

Uraloğlu, "Filistin, gözlemci ülke statüsünü korumakla birlikte UPU bünyesinde fiilen daha geniş temsil ve katılım imkanlarına kavuştu." dedi ve bu kararın Türkiye'nin güçlü desteğiyle kabul edildiğini vurguladı.

Yeni haklar kapsamında Filistin'in UPU Genel Merkezi'nde artık Filistin bayrağının diğer ülke bayrakları arasında yer alacağı, ülkenin isminin alfabetik sırada anons edileceği bildirildi.

Uraloğlu, Filistin'in konuşmacı listelerinde yer alabileceğini, gündem önerisi sunabileceğini, gündem dışı söz alabileceğini ve teklifler hakkında görüş bildirebileceğini de kaydetti. Bu düzenleme, Filistin'in 2012'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "üye olmayan gözlemci devlet" olarak tanınmasının ardından UPU çatısı altında elde ettiği önemli bir temsil kazanımı olarak değerlendirildi.

Bakan Uraloğlu, "Bu kazanım ile Filistin'in sesi uluslararası alanda daha fazla duyulacak. Teklife göre Filistin, UPU konseylerine üye olma ve oy kullanma hakkına henüz sahip olmasa da karar alma süreçlerinde fikir beyan edebilecek, grup adına söz alabilecek ve sahada yürütülen teknik çalışmalara doğrudan katkı sunabilecek." ifadelerini kullandı.