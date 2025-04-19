Türkiye'den Gazze'ye Giden Doktorlar, Bölgedeki Durumu Anlattı

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaralıları tedavi etmek için gönüllü olarak Türkiye'den giden doktorlar, burada yaşadıkları zorlu koşulları aktardı. AID Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Başkanı Yavuz Dede, Gazze'deki sağlık sisteminin çökmesinin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Verilerine Dikkat Çekti

Dede, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre Gazze'de sağlık tesislerine yönelik en az 516 saldırı gerçekleştirildiğini vurguladı. Bu saldırıların sistematik bir şekilde sağlık kurumlarını hedef aldığını ifade eden Dede, "El-Şifa Hastanesi, Nasır Çocuk Hastanesi gibi birçok sağlık merkezi bombardıman altında kalmış, binalar tahrip edilmiştir. DSÖ, bölgede hala faaliyet gösterebilen sayılı hastane kaldığını, fakat bunların da çeşitli kapasite sorunlarıyla karşılaştığını belirtmektedir," dedi.

Şehit ve Yaralı Sayıları Alarm Veriyor

Gazze'deki çatışmaların başlamasından bu yana, 60 binden fazla şehit ve 110 binden fazla yaralı kaydedildiğini aktaran Dede, "Bombardımanlar sonucu uzuv kaybı yaşayan 20 bini aşkın insan, protez desteği beklemekte ve bu uzuv kayıplarından en az 7 bini çocuklardan oluşmaktadır," şeklinde konuştu.

Uluslararası Toplumun Sessizliği Eleştirildi

Dede, bölgede yaşananlara karşı uluslararası toplumun sessiz kalmasının “insanlık onuruna aykırı” olduğunu vurguladı. "Sağlık ve yaşama hakkı evrensel bir haktır. Bir halkın bu hakkının sistematik bir şekilde gasbedilmesine seyirci kalmak, suça ortak olmaktır," ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Sistemi Neredeyse İşlevsiz

AID Kütahya Temsilcisi Prof. Dr. İbrahim Uygun ise Gazze'deki sağlık sisteminin neredeyse hizmet veremeyecek duruma geldiğini belirtti. Uygun, "Kuzeydeki birçok hastanenin bilinçli olarak tamamen yok edildiğini" söyledi ve Şifa Hastanesi'nde hizmet verilemediğini aktardı.

Dr. Mertsoy: "Bir Nesli Yok Ediyorlar"

Op. Dr. Yılmaz Mertsoy, Gazze'ye girdikleri andan itibaren "cezaevine girmiş" gibi hissettiklerini ifade ederek, sağlıkçıları bölgeye gelmeye davet etti. Mertsoy, "Burada büyük bir dram yaşanıyor. Tam bir soykırım merkezi diyebileceğim bir ortamda çalıştık. İnsanlıktan utandım," şeklinde duygularını paylaştı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaralıları tedavi etmek için gönüllü olarak Türkiye'den giden doktorlar, bölgede yaşadıklarını anlattı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Fatih'teki genel merkez binasında düzenlenen programa AID Genel Başkanı Yavuz Dede (ortada), Gazze'de görev yapan AID Kütahya Temsilcisi Prof. Dr. İbrahim Uygun (sol 2) ve Op. Dr. Yılmaz Mertsoy (sağ 2) da katıldı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaralıları tedavi etmek için gönüllü olarak Türkiye'den giden doktorlar, bölgede yaşadıklarını anlattı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Fatih'teki genel merkez binasında düzenlenen programa AID Genel Başkanı Yavuz Dede (ortada), Gazze'de görev yapan AID Kütahya Temsilcisi Prof. Dr. İbrahim Uygun (sol 2) ve Op. Dr. Yılmaz Mertsoy (sağ 2) da katıldı.