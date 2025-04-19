DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.243.410,1 -1,13%

Türkiye'den Gazze'ye Giden Doktorlar, Bölgedeki Durumu Anlattı

Türkiye'den Gazze'ye gönüllü giden doktorlar, burada yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 14:31
Türkiye'den Gazze'ye Giden Doktorlar, Bölgedeki Durumu Anlattı

Türkiye'den Gazze'ye Giden Doktorlar, Bölgedeki Durumu Anlattı

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaralıları tedavi etmek için gönüllü olarak Türkiye'den giden doktorlar, burada yaşadıkları zorlu koşulları aktardı. AID Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Başkanı Yavuz Dede, Gazze'deki sağlık sisteminin çökmesinin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Verilerine Dikkat Çekti

Dede, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre Gazze'de sağlık tesislerine yönelik en az 516 saldırı gerçekleştirildiğini vurguladı. Bu saldırıların sistematik bir şekilde sağlık kurumlarını hedef aldığını ifade eden Dede, "El-Şifa Hastanesi, Nasır Çocuk Hastanesi gibi birçok sağlık merkezi bombardıman altında kalmış, binalar tahrip edilmiştir. DSÖ, bölgede hala faaliyet gösterebilen sayılı hastane kaldığını, fakat bunların da çeşitli kapasite sorunlarıyla karşılaştığını belirtmektedir," dedi.

Şehit ve Yaralı Sayıları Alarm Veriyor

Gazze'deki çatışmaların başlamasından bu yana, 60 binden fazla şehit ve 110 binden fazla yaralı kaydedildiğini aktaran Dede, "Bombardımanlar sonucu uzuv kaybı yaşayan 20 bini aşkın insan, protez desteği beklemekte ve bu uzuv kayıplarından en az 7 bini çocuklardan oluşmaktadır," şeklinde konuştu.

Uluslararası Toplumun Sessizliği Eleştirildi

Dede, bölgede yaşananlara karşı uluslararası toplumun sessiz kalmasının “insanlık onuruna aykırı” olduğunu vurguladı. "Sağlık ve yaşama hakkı evrensel bir haktır. Bir halkın bu hakkının sistematik bir şekilde gasbedilmesine seyirci kalmak, suça ortak olmaktır," ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Sistemi Neredeyse İşlevsiz

AID Kütahya Temsilcisi Prof. Dr. İbrahim Uygun ise Gazze'deki sağlık sisteminin neredeyse hizmet veremeyecek duruma geldiğini belirtti. Uygun, "Kuzeydeki birçok hastanenin bilinçli olarak tamamen yok edildiğini" söyledi ve Şifa Hastanesi'nde hizmet verilemediğini aktardı.

Dr. Mertsoy: "Bir Nesli Yok Ediyorlar"

Op. Dr. Yılmaz Mertsoy, Gazze'ye girdikleri andan itibaren "cezaevine girmiş" gibi hissettiklerini ifade ederek, sağlıkçıları bölgeye gelmeye davet etti. Mertsoy, "Burada büyük bir dram yaşanıyor. Tam bir soykırım merkezi diyebileceğim bir ortamda çalıştık. İnsanlıktan utandım," şeklinde duygularını paylaştı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaralıları tedavi etmek için gönüllü olarak Türkiye'den...

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaralıları tedavi etmek için gönüllü olarak Türkiye'den giden doktorlar, bölgede yaşadıklarını anlattı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Fatih'teki genel merkez binasında düzenlenen programa AID Genel Başkanı Yavuz Dede (ortada), Gazze'de görev yapan AID Kütahya Temsilcisi Prof. Dr. İbrahim Uygun (sol 2) ve Op. Dr. Yılmaz Mertsoy (sağ 2) da katıldı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaralıları tedavi etmek için gönüllü olarak Türkiye'den...

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaralıları tedavi etmek için gönüllü olarak Türkiye'den giden doktorlar, bölgede yaşadıklarını anlattı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Fatih'teki genel merkez binasında düzenlenen programa AID Genel Başkanı Yavuz Dede (ortada), Gazze'de görev yapan AID Kütahya Temsilcisi Prof. Dr. İbrahim Uygun (sol 2) ve Op. Dr. Yılmaz Mertsoy (sağ 2) da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artvin'de Boğa Güreşlerinde Yaralanma Olayı
2
Kırşehir ve Sivas'ta Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
3
Bakan Yumaklı: Kahverengi Kokarcayla Mücadelede Galip Geleceğiz!
4
Mehmet Öz, Türk Ocakları Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM Genel Kurulu'nda Kadın-Erkek Eşitliğine Vurgu Yaptı
6
Halkın İsmet Paşa'sı Sergisi Pembe Köşk'te Kapılarını Açtı
7
Ordu'da 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması' Ödül Töreni Gerçekleşti

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!