Türkiye'den Geçen Yıl En Fazla Iraklılar Ayrıldı

Iraklılar Türkiye'den En Fazla Ayrılan Ülke

2024 yılında Türkiye'den ayrılan yabancı uyruklu kişi sayısında 39 bin 488 kişi ile Iraklılar ilk sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yıl Türkiye'deki toplam yabancı nüfus 1 milyon 480 bin 547 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalış gösterdi.

Yabancı Nüfusta Kadın ve Erkek Dağılımı

TÜİK’in raporuna göre, Türkiye'deki yabancı nüfusun %48,3'ünü (715 bin 689) erkekler, %51,7'sini (764 bin 858) ise kadınlar oluşturuyor.

Ülkeler Arasında Yer Değiştiren Nüfus

Irak'tan Türkiye'ye ikamet eden sayısı geçtiğimiz yıl 217 bin 476 iken, 2024 itibarıyla 177 bin 988'e geriledi. Afganistan vatandaşları 24 bin 880 kişi ile ikinci sırada yer alırken, onların Türkiye'deki sayısı 164 bin 131'den 139 bin 251'e düştü. Aynı şekilde, Ruslar 16 bin 833 azalırken, 2024 itibarıyla Türkiye'de yaşayan Rus nüfusu 85 bin 752 oldu.

İstanbul'daki Azalış

Özellikle İstanbul, yabancı nüfusun en fazla azaldığı şehir oldu. Geçen yıl şehirdeki yabancı sayısı 36 bin 312 kişi azalarak 562 bin 806'ya geriledi. Antalya, 12 bin 54 kişi azalışla ikinci sırayı alırken, Samsun'daki yabancı sayısı 2 bin 904 azalarak 17 bin 695 oldu.

Diğer Ülkelerden Yabancı Nüfusun Azalışı

Türkiye’den ayrılan diğer yabancı uyruklular sıralamasında Suriyeliler 7 bin 585 kişi ile dördüncü, İranlılar 5 bin 240 ile beşinci, Ukraynalılar 5 bin 037 ile altıncı, Libyalılar 3 bin 977 ile yedinci, Somalililer 3 bin 196 ile sekizinci, Ürdünlüler 2 bin 755 ile dokuzuncu, Nijeryalılar ise 1,944 kişi ile onuncu sırayı aldı.