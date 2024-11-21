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Türkiye'den Husi Füze Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yemen açıklarında Türk firmasına ait gemiye düzenlenen Husi füze saldırısını kınadı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 00:07
Türkiye'den Husi Füze Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yemen açıklarında seyreden Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine düzenlenen Husi füze saldırısını kınadı.

Açıklamaların Detayları

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, Husiler tarafından gerçekleştirilen bu saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Bir Türk firmasına ait Anadolu S adlı gemiye Yemen açıklarında seyir halinde iken düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Gelecekteki Önlemler

Bakanlık, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli girişimlerin başlatıldığını duyurdu. Bu tür saldırıların uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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