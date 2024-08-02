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Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Yanıt

Türkiye, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki gösterdi, barışın müzakere ile sağlanabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:24
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Yanıt

Türkiye ve İsrail Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

Türkiye, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın son sosyal medya açıklamalarına sert bir şekilde cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Katz'ın ifadelerine işaret ederek, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız," dedi. Keçeli'nin Tepkisi

Öncü Keçeli, X sosyal medya platformu üzerinden Katz’a yönelik eleştirilerde bulundu. Yapmış olduğu paylaşımda, Türkiye'nin barış amacı doğrultusunda müzakerelere önem verdiğini vurguladı.

Katz, Türkiye'nin Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yas ilan etmesinin ardından, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki Türk bayrağının yarıya indirilmesine atıfta bulunarak, diplomatları hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Diplomasi ve Barış Çabaları

Keçeli, konuşmasında müzakerelerin ve diplomatik ilişkilerin önemini vurgulayarak, "Barış ancak karşılıklı anlayış ve iş birliği ile sağlanabilir" ifadelerini kullandı. Bu durum, iki ülke arasındaki diplomatik gerginliği daha da artırmış durumda.

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