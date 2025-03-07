Türkiye'den İsrail'in Suriye İlerlemesine Şiddetli Kınama

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik askeri ilerlemelerini kınadı ve derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:12
Türkiye'den İsrail'in Suriye İlerlemesine Şiddetli Kınama

Türkiye'nin İsrail'in Suriye Üzerindeki Eylemlerine Tepkisi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına doğru devam eden askeri ilerlemelerini kınadığını belirtti.

BMGK Oturumundaki Açıklamalar

Yıldız, Suriye'deki kimyasal silahların gündeme alındığı oturumda, Şam yönetiminin istikrara kavuşmasının önündeki engellere dikkat çekti. "İsrail'in Suriye topraklarına doğru devam eden askeri ilerlemelerini kınıyoruz ve bu Konseyi, İsrail'in yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Öncelikleri ve Terörizmin Ortadan Kaldırılması

Büyükelçi Yıldız, Suriye'nin istikrarını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve birliğini korumanın Türkiye'nin en büyük önceliği olduğunu vurgulayarak, "Ne yazık ki Suriye, bu temel ilkeleri ihlal eden zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Devrik Beşşar Esed rejimi sonrası, istikrarlı ve birleşik bir Suriye için ülkedeki terörizmin de ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Yıldız, "Ülkenin geleceğinde DEAŞ veya PKK/YPG/'SDG için yer yok" şeklinde konuştu.

Terörist Grupların Suriye'ye Tehdit Oluşturması

Yıldız, Suriye topraklarının üçte birinin PKK/YPG/'SDG tarafından işgal edilmesinin ülkenin toprak bütünlüğü için ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizerek, "Bu terörist grupların ortadan kaldırılması barışçıl, bağımsız ve siyasi olarak birleşik bir Suriye için ön koşuldur" dedi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması İçin İşbirliği

Büyükelçi, Suriye'nin kimyasal silahların tamamen kaldırılması için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile işbirliği yapmasına duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yıldız, Türkiye'nin, Suriye'ye bu konuda gerekli tüm desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Yıldız, uluslararası toplumu, kalan kimyasal silah stoklarının imhasını tamamlamak için OPCW Teknik Sekreterliğini ve Suriye'yi desteklemeye çağırdı.

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