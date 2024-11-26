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Türkiye'den Kadına Şiddete Sıfır Tolerans Mesajı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, kadına şiddete karşı sıfır tolerans tutumunu benimsediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 00:58
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 00:58
Türkiye'den Kadına Şiddete Sıfır Tolerans Mesajı

Türkiye'den Kadına Şiddete Sıfır Tolerans Mesajı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin küresel bir sınama olduğuna dikkat çekerek, "Kadına şiddete karşı sıfır tolerans tutumunu benimsiyoruz." dedi.

BM Genel Kurulu'nda Önemli Etkinlik

BM Genel Kurulu'nda "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında üst düzey katılımlı bir etkinlik düzenlendi. Yıldız, konuşmasında kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin hala devam ettiğini, bunun da toplumsal eşitlik, insan onuru ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını baltaladığını vurguladı.

Türkiye'nin Mücadele Çabaları

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin kararlı bir şekilde kadına karşı şiddetle mücadele ettiğini belirterek; "Kadına şiddete karşı sıfır tolerans tutumunu benimsiyoruz." sözlerine yer verdi. Yıldız, bu bağlamda Türkiye'de yasal reformlar ve stratejik çerçeveler hazırlandığını, kapsamlı hizmetler sunulduğunu açıkladı.

Çatışma Bölgelerinde Kadın Hakları

Yıldız, silahlı çatışmaların kadın ve kız çocukları üzerindeki etkilerini de vurgulayarak, bu bölgelerde kadınların önemli bir yük üstlendiğine dikkat çekti. Gazze, Ukrayna, Sudan, Afganistan ve Myanmar gibi bölgelerde kadın ve kızların haklarının tehdit altında olduğunu belirten Yıldız, uluslararası toplumun bu hakları koruma görevini önceliklendirmesi gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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