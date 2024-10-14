Türkiye'den Kıbrıs'a 100 Bin Dolarlık Bağış Desteği

Türkiye'den Kayıp Şahıslar Komitesine Bağış

Kıbrıs'ta, 1974 yılına kadar süren çatışmalar sonucunda kaybolan kişilerin durumlarını araştıran Kayıp Şahıslar Komitesi'ne (KŞK), Türkiye tarafından 100 bin dolarlık bağış yapıldı.

Büyükelçilikte Yapılan Kabulde Önemli Açıklamalar

KŞK'nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim tarafından Büyükelçilikte ağırlandı. Serim, Türkiye'nin KŞK'ye yaptığı 100 bin dolarlık yardımın çekini Müftüzade'ye takdim etti.

Büyükelçi Serim, bu teslim sırasında yaptığı konuşmada, "Kayıp Şahıslar Komitesi, 1981 yılından bu yana, 1963-74 yıllarında meydana gelen olaylarda kaybolan bireylerin kimliklerini belirleyerek kalıntılarını ailelerine ulaştırmak için önemli çabalar sarf etmektedir" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin her sene komiteye destek verdiğini ifade etti.

Kayıp Şahısların Durumu ve Gelecek Umutları

Serim, Kayıp şahısların %52'sinin kimliklerinin belirlendiğini vurgularken, "Umarım diğer kayıp şahısların da bulunması yönünde ilerlemeler kaydedilecektir. Bu bağlamda, KŞK hayati bir rol üstleniyor ve bu katkıyı sağlamak bizler için büyük bir mutluluk" şeklinde konuştu.

Müftüzade ise, komite adına Türk hükümetine teşekkür ederken, "Bu bağış son derece anlamlı. Türkiye, 2006 yılından bu yana toplamda 1 milyon 700 bin doların üzerinde katkı sağlamıştır" ifadelerini kullandı.