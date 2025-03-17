Türkiye'den Kırgızistan'a Ramazan'da Gıda Yardımı

Türkiye'nin Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerine yönelik ramazan gıda yardımları, bayram coşkusunu artırdı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:32
Türkiye'den Kırgızistan'a Ramazan'da Gıda Yardımı

Kırgızistan'daki İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayı nedeniyle Türkiye'den gönderilen gıda yardımlarını Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Yardım Etkinliği Düzenlendi

Bişkek'in Merkez İmam Serahsi Camisi'nde gerçekleştirilen gıda yardımı etkinliği, Türk ve Kırgız bayraklarıyla donatılan cami avlusunda yapıldı. Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Salih Sezik, Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve diğer gönüllüler katıldı. Programda "Müminler ancak kardeştir" ayetinin yer aldığı afiş de asıldı.

Mike Sezik'in Açıklamaları

Din Hizmetleri Müşaviri Sezik, yaptığı açıklamada, "Amacımız, her bir Kırgız kardeşin duasını almak" diyerek, gıda yardım kolilerinin Türkiye ve Avrupa'dan gelen zekatlarla temin edildiğini belirtti. Ramazan boyunca birçok bölgede iftarlar ve ziyaretler gerçekleştireceklerini kaydetti.

Gıda Kolisi Dağıtımında Hedef 1500

Kırgızistan Müftüsü Zakirov, yardım faaliyetinin her yıl tekrarlanan bir gelenek olduğunu belirterek, bu yıl Kırgızistan'da toplam 1500 gıda kolisi dağıtılacağını söyledi ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile diğer kuruluşlara teşekkür etti.

Yardımlar Mutluluk Yarattı

Yardım alan aileler, alınan gıda kolileri ile yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Sağınbek Üsenaliyev, Türk halkına teşekkür ederek, "Kırgızlar ve Türkler kardeş halklardır" dedi. Abidahan Abdirasulova ise "Gönderenlerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu. Ayrıca, Fukarbay Anarkulov da ramazanın güzel geçtiğini ve yardımlar için minnettarlığını ifade etti.

Türkiye'nin ramazan ayındaki bu anlamlı yardımları, Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye'den gönderilen yardımları...

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye'den gönderilen yardımları, Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin Din Hizmetleri Müşavirliğince, başkent Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde ramazan ayı vesilesiyle gıda yardım etkinliği düzenlendi.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye'den gönderilen yardımları...

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye'den gönderilen yardımları, Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin Din Hizmetleri Müşavirliğince, başkent Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde ramazan ayı vesilesiyle gıda yardım etkinliği düzenlendi.

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