Türkiye'den Kırım İlhakına Sert Tepki: Ukrayna'nın Egemenliği Destekleniyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının yıl dönümünde önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin desteklendiğini bir kez daha vurguladı.

Açıklamada, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 11 yıl önce gerçekleştirilen 'gayrimeşru' referandumla Rusya’ya dahil edildiği hatırlatılarak, “Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden Kırım'daki fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz,” ifadesine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, Kırım'daki gelişmelerin, başta Kırım Tatar Türklerinin durumu olmak üzere, yakından takip edileceğini ve uluslararası toplumun gündeminde tutulmaya devam edeceğini bildirdi.

Kırım'da Neler Oldu?

Rusya'nın Kırım Yarımadası’nı Ukrayna’dan yasa dışı ilhakının üzerinden 11 yıl geçti. 16 Mart 2014'te, Kırım Tatarlarının boykotuna rağmen sözde bir referandum gerçekleştirilmiş ve sonuç, Kırım'ın Rusya’ya bağlanması yönünde açıklanmıştır.

21 Mart 2014'te, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki törende, Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanmasını öngören yasayı imzalayarak, Kırım'ı resmi olarak ve yasa dışı şekilde ilhak etmiş oldu.