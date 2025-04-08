Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Sel Felaketine Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık, KDC'nin başkenti Kinşasa'da meydana gelen sel felaketinin yol açtığı can kayıpları ve tahribat nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Kinşasa'daki sel felaketinde toplamda 33 kişi hayatını kaybederken, sel birçok bölgede büyük hasara yol açtı. Olay sonucunda onlarca kişi yaralanmış ve çok sayıda ev yıkılmış durumda.