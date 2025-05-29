Türkiye'den Lübnan Ordusuna Hibe Askeri Teçhizat ve Tıbbi Malzeme Teslim Töreni

Türkiye'den Lübnan Ordusuna Önemli Destek

Lübnan ordusu, Türkiye'nin hibe ettiği askeri teçhizat ve hava ekipmanlarını resmen teslim aldı. Beyrut Limanı'nda gerçekleştirilen törenle bu oldukça önemli yardımların teslimatı yapıldı.

Törene Katılım

Törende, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Askeri Ataşesi Yarbay Erdinç Durmaz ve Lübnan ordusundan Tuğgeneral İmad Hurayş gibi değerli isimler yer aldı. Bu önemli etkinlikte, çok sayıda subay da bulunarak destek verdi.

Teşekkür ve Vurgu

Tuğgeneral Hurayş, törende yaptığı konuşmada, Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel adına Türkiye’ye teşekkür etti. Türkiye'nin, zorlu süreçte Lübnan ordusuna sağladığı desteklerin önemine vurgu yapan Hurayş, Büyükelçi Lütem'e bir plaket takdim etti.

Büyükelçilik Açıklaması

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, resmi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyükelçi Lütem, Lübnan’a hibe ettiğimiz teknik teçhizat, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan askeri yardım malzemelerini Beyrut Limanı’nda düzenlenen törenle Lübnan Silahlı Kuvvetlerine teslim etti," ifadelerine yer verdi.

Lübnan ordusunun, Türkiye'nin hibe ettiği askeri teçhizat ve hava ekipmanlarından oluşan yardımları teslim aldığı bildirildi. Beyrut Limanı'ndaki törene katılan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, konuşma yaptı.

Lübnan ordusunun, Türkiye'nin hibe ettiği askeri teçhizat ve hava ekipmanlarından oluşan yardımları teslim aldığı bildirildi. Beyrut Limanı'ndaki törene katılan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, konuşma yaptı.