Türkiye'den Önemli Adım: İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de!

İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM’de

Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele amacıyla geliştirdiği ilk "İklim Kanunu Teklifi"ni Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunarak önemli bir adım attı. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan bu teklif, sera gazı emisyonlarının kontrol altına alınmasını hedefliyor.

Emisyon Raporu Olmayan İşletmelere Sert Cezalar

Teklife göre, doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu bulunmayan işletmelere 1 milyon Türk lirasından 10 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamındaki yükümlülüklere uymayan işletmelere de cezalar uygulanacak.

İdari Para Cezaları ve Geçici Süreli İzin İptalleri

Doğrulanmış sera gazı emisyon raporu sunmayan işletmeler için uygulanacak cezalar, sektörel değerlendirmelere göre işleme konulacak. Raporsuz faaliyet gösteren işletmelere verilecek cezalar, İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından belirlenen yönetmeliklerle şekillenecek.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere her yıl %80 oranında tahsisat teslim edilme koşulu ile sera gazı emisyon izni iptal edilecek.

Karbon Kredisi ve Bilgi Yükümlülüğü

Projelerini zamanında karbon kredisi sistemine kaydettirmeyenler, 120 bin Türk lirası idari para cezasıyla karşılaşacak. Ayrıca, doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu sunmayan işletmelere de 170 bin lira ceza kesilecek.

Denetim ve İdari Yaptırımlar

İklim Değişikliği Başkanlığı, çevre mevzuatına uyum denetimlerini üstlenecek. Ek olarak, 50 milyon lirayı geçmeyen idari para ceza uygulamaları da bu düzenlemeyle yürürlüğe girecek.

Piyasa Bozucu Davranışlara Karşı Önlemler

Teklif, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) yeni yükümlülükler getirerek, piyasa bozucu davranışlara karşı iptallere yönelik idari para cezaları belirliyor.

Yeni Eylem Planları ve Tarih Aralığı

Yerel iklim değişikliği eylem planlarının 31 Aralık 2027 tarihine kadar hazırlanması gerekmekte. Bu süre, Cumhurbaşkanı tarafından bir yıl kadar uzatılabilir.

Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi, gelecekte iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynaması bekleniyor.